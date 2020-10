Les internautes crient au trucage

La réédition de l’émission « À prendre ou à laisser » animée par Cyril Hanouna sur C8 a récemment connu une chute d’audience. Les téléspectateurs, qui étaient très engagés au début, se sont montrés retissant depuis quelque temps. Cette chute d’audience a poussé la chaîne à modifier la programmation de l’émission. De plus, Cyril Hanouna ne présente plus l’émission que du lundi au jeudi. Le vendredi, c’est Valerie Benaïm qui prend le relai.

Pendant l’émission d’hier, un participant prénommé Alino a eu la chance de participer au jeu des boîtes. Dès le début, la chance lui a souri. Il a pu éliminer les boîtes contenants les petites sommes. En voyant cela, les internautes voyaient déjà le jeune papa empocher une grosse somme. D’ailleurs, nombreux ont pressentis que la somme de 305 000 € est avec le candidat. Le suspens était à son comble et les téléspectateurs étaient suspendus à leurs télévisions. Rapidement, le hashtag #APOAL est devenu tendance sur la twittosphère francophone.

Après quelques minutes, le banquier a fait une offre de 8 000 € pour la boîte d’Alino. Une proposition qui fait partie des règles du jeu, mais quand la présentatrice Valérie Benaïm s’est montrée insistante, les internautes ont commencé à s’enflammer. « je ne comprends pas Valérie, elle a limite forcée le candidat a accepté la proposition », critique un internaute sur Twitter. Un autre a même débattu sa façon de présenter l’émission « en plus d’être nulle, elle force les gens à accepter la proposition ».

D’ailleurs, elle a toujours été la cible de toutes les critiques à chaque présentation. Des tweets sur la déprogrammation de l’émission à cause de Valérie Benaïm ont même été publiés surtout après ses propos à l’encontre du rappeur Freeze Corleone pendant l’émission « Touche pas à mon poste ». « La déprogrammation de l’émission à cause de Valérie Benaïm se fera d’un moment à l’autre », disait un internaute. En tout cas, quelques-uns ont montré leurs soutiens à la présentatrice.

Finalement, Alino a décidé d’accepter l’offre du banquier. Une décision qui a payé parce que sa boîte ne contenait que 0,05 €. « M****, comme par hasard », disait un internaute, indigné de voir autant de prévisibilité de la part du banquier. Un autre a affirmé « ce qui me dérange avec la version de C8, c’est le manque de proposition d’échange », en dénonçant les changements que la chaîne a apportés par rapport à l’ancienne version d’« À prendre ou à laisser » sur TF1 avec Arthur. Une comparaison qui surgit à chaque émission.

Quant à Alino, il repart avec les 8 000 €. Les internautes sont alors divisés. Certains ont félicité le participant pour ce choix qu’ils considéraient comme intelligent : « bravo, tu as bien géré », disait un internaute. D’autres ont pourtant été navrés du manque de proposition d’échange de l’émission et ont critiqué le jeu du jeune papa. En tout cas, nombreux ont félicité Alino pour sa prestation et l’ont complimenté pour sa façon de jouer. « Mon plus gros gain, c’est ce que j’ai vécu humainement », affirmait le candidat à la fin de l’émission.

L’émission de C8 ou de TF1

La comparaison entre la version de C8 et de TF1 revient toujours à chaque émission. Si les téléspectateurs ont été ravis de voir les surnoms accordés à chaque participant, le reste est très discuté. Les prestations de Valérie Benaïm sont parmi les sujets de débat alors que la chaîne a voulu sauver l’émission avec elle.

Concernant les règles, elles sont restées les mêmes, mais les internautes commencent à douter de quelques points. Quelques tweets ont par exemple dénoncé le fait qu’il est impossible de gagner le grand pactole au risque de conduire la chaîne et Cyril Hanouna à la faillite.

Quelques internautes ont aussi réclamé le retour d’Arthur pour animer l’émission. En tout cas, malgré une chute d’audience, les quelques téléspectateurs fidèles seront toujours engagés pour suivre l’émission.