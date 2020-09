Une émission qui n’a convaincu que très peu de monde

Le début de la journée du samedi 26 septembre est loin d’être le meilleur pour les équipes de C8. Le réveil a dû être difficile quand ils ont découvert l’audience de la veille. Si la chaîne a voulu miser fort sur le nouveau format de l’émission « Touche pas à mon poste », le pari est loin d’être gagné. Pour cause, le vendredi soir, « TPMP Ouvert à tous : le top 30 » n’a pas fait unanimité auprès des téléspectateurs. Pendant le numéro, Benjamin Castaldi et ses chroniqueurs ont voulu susciter l’attention du public à travers une revue d’images. Plus précisément, ils ont passé un mix de bêtisiers et de zapping spécial « couples ». Malheureusement, le concept n’a pas eu l’effet escompté.

Le vendredi 25 septembre, seuls 178 000 téléspectateurs s’étaient donné rendez-vous devant leurs écrans pour regarder « TPMP Ouvert à tous ». Cette émission n’a ainsi conquis que 0,8% du marché global. Avec ces chiffres, l’émission a signé sa pire audience de la soirée en prime. Elle a été battue par tous ses concurrents, y compris les rediffusions. Tels sont les cas de la retransmission des Simpson sur 6ter, ainsi que celle de Grand Hôtel sur TF1 Séries Films.

Cette baisse d’audience de TMPT n’a guère surpris les internautes. Ces derniers n’ont pas hésité à vivement critiquer l’émission sur la Toile. « Tant mieux cela fait des années que je regarde plus cette émission. » « Les gens en ont enfin marre de regarder ce genre d’ânerie. » « Une émission totalement inutile. C’est normal qu’elle soit au plus bas du classement. » « 178 000 téléspectateurs ? C’était peut-être des télévisions qui ont oublié d’être éteintes non ? » Tels sont les propos de certains internautes. Dès lors, pour redresser la situation, les équipes de Benjamin Castaldi doivent se remuer les méninges. Ils doivent impérativement redoubler de créativité pour pouvoir rectifier le tir.

C8 face à un vendredi noir

Outre « TPMP Ouvert à tous », deux autres émissions de C8 ont également connu une forte baisse d’audience. La première concerne « TPMP : Elles refont la télé ». Avec cette nouvelle version diffusée vendredi et présentée par Hapsatou Sy, les chiffres ne semblent pas être meilleurs. En effet, le programme, qui rassemble une bande 100 % féminine, n’a attiré que 282 000 personnes pour sa première partie. Quant à la seconde partie, elle a connu une légère augmentation, avec un total de 410 000 téléspectateurs.

La seconde émission n’est autre que le fameux programme de Valérie Bénaïm. Ce vendredi 25 septembre, « A prendre ou à laisser » qui n’a réuni que 113 000 puis 210 000 téléspectateurs. Des chiffres qui correspondent respectivement à des parts de marché de 1 et 1,4%.

Quoi qu’il en soit, si la chute était spectaculaire pour C8, d’autres chaînes sont restées imbattables grâce à leurs émissions. Comme chaque vendredi, c’est TF1 qui arrive en première place avec son émission phare, Koh-Lanta. « Les 4 Terres » est parfaitement stable en nombre d’audience d’un épisode à un autre. Celui de cette semaine a conquis 5,13 millions de fidèles. Candice Renoir est arrivée en deuxième position avec sa huitième saison. Les deux épisodes de la série de France 2 ont séduit 4,04 millions de téléspectateurs. Enfin, c’est à France 3 que revient la troisième place. La chaîne a conquis 1,97 million de curieux grâce un film documentaire. Ce dernier a rendu hommage à Juliette Gréco, « la femme libre ».