10 animés à voir en streaming pendant le confinement !

Si vous êtes amateur d’animés japonais, vous vous demandez peut-être par quel bout commencer, étant donné que les catalogues des plateformes de streaming proposent un choix démesuré.

Afin de vous aider à découvrir quelques pépites, à côté desquelles vous seriez passé, on vous a préparé cette petite sélection de 10 animés, qui conviendront à toutes les personnalités et à tous les styles.

Baki

Disponible sur Netflix, « Baki » n’est pas à mettre entre toutes les mains, puisque la série est un concentré de violence et de bastons sanglantes.

L’histoire se concentre sur Baki, un jeune homme amateur de combats, qui souhaite devenir aussi fort que l’était son père.

Dans cette optique, ce dernier s’entraîne ardemment, et va bientôt se retrouver confronté à 5 détenus évadés, qui veulent l’affronter tout particulièrement.

Évidemment, le bain de sang est inévitable, c’est pourquoi il est conseillé d’avoir plus de 16 ans avant de se jeter sur les 2 parties disponibles.

Castlevania

Diffusée depuis 2017 sur Netflix, « Castlevania » est une adaptation du célèbre jeu vidéo japonais éponyme, qui a connu de belles heures depuis sa création en 1986. L’histoire de cette série se base sur deux jeux :

« Castlevania III: Dracula’s Curse », en 1989

« Castlevania: Curse of Darkness », en 2005

Les amateurs de la franchise, plutôt septiques au début, sont aujourd’hui rassurés par le respect dont fait preuve cette adaptation envers le matériau d’origine. À ne réserver toutefois qu’aux grands enfants de plus de 18 ans !

Yu-Gi-Oh!

Véritable succès du début des années 2000, « Yu-Gi-Oh! » est un animé particulièrement populaire en Europe et en Amérique. Celui-ci raconte l’histoire de Yûgi Muto, un jeune lycéen solitaire, qui a une passion dévorante pour les jeux de cartes. Un jour, il reçoit en cadeau le puzzle du Millénium, qu’il réussit à assembler, libérant par la même occasion l’esprit d’un ancien pharaon. Ce dernier va alors habiter le corps du jeune Yûgi, faisant de lui un être plus sûr de lui et maître du duel de monstres. Trois saisons de cet animé culte sont disponibles sur Netflix, accessibles dès 7 ans ou plus.

Neon Genesis Evangelion

Diffusée à la fin des années 1990, la série « Neon Genesis Evangelion » a bouleversé en son époque les codes instaurés par l’animation japonaise. Non sans rappeler le scénario du film Pacific Rim, sorti en 2013, cet animé raconte comment l’humanité a dû faire face à l’apparition de mystérieuses créatures géantes, en construisant les « Evangelion », des robots gigantesques destinés à les combattre. Au total, cette série compte 26 épisodes, tous disponibles sur Netflix, et salués par les spectateurs et la critique. Un régal à voir dès 13 ans !

JoJo’s Bizarre Adventure

Manga papier à l’origine publié entre 1986 et 2004, « JoJo’s Bizarre Adventure » a lui aussi connu une adaptation télévisée. Cultissime au Japon, alors qu’il est presque inconnu en France, cet animé disponible sur Netflix raconte l’histoire d’un jeune Lord, Jonathan Joestar, à l’époque de l’Angleterre victorienne. Ce dernier voit arriver dans sa famille un enfant orphelin, aux intentions peu sympathiques, qui va déboucher sur une relation conflictuelle entre les deux jeunes hommes, et cela, tout au long de leurs lignées respectives. Une sorte de Dynastie à la sauce animée japonaise, à ne regarder qu’à partir de 16 ans.

Allez, on récapitule :

– JOJO’S BIZARRE ADVENTURE ARRIVE SUR NETFLIX !!!!

– La date : le 1er mars.

– On commence avec les deux premières saisons.

– Et on ajoute le reste dès qu’on a les droits. pic.twitter.com/Ty3xKqPnqx — NetflixFR (@NetflixFR) February 1, 2020

Bakuman

Quelque peu différent des animés abordés jusqu’ici, « Bakuman » est une série à l’ambiance feel good, qui aborde les différents aspects du métier de mangaka. En effet, on y suit la vie de Mashiro et Takagi, lycéens qui rêvent tous deux de devenir de grands auteurs publiés. Entre documentaire et autobiographie des auteurs, Tsugumi Oba et Takeshi Obata, « Bakuman » est une bulle de fraîcheur, dans un monde où les animés ont plutôt tendance à être dramatiques. À voir sur ADN !

Naruto

Les amateurs du jeune orphelin vont être ravis, puisque les aventures de Naruto sont toutes disponibles sur Netflix, jusqu’à l’intégrale de Naruto Shippuden. Si vous ne connaissez pas cet animé culte, n’attendez plus, et partez à la découverte du personnage attachant de Naruto, qui rêve de devenir un ninja d’exception, tout en devant gérer l’esprit démon caché dans son esprit.

Un incontournable de la culture animée japonaise, à voir et à revoir dès l’âge de 13 ans.

One-Punch Man

Saitama n’est pas un jeune homme comme les autres, puisqu’il peut anéantir n’importe qui en un coup de poing. Véritable phénomène au Japon depuis 2015, l’animé « One-Punch Man » ne cesse de faire des émules, malgré une histoire loufoque et peu complexe. Le personnage se retrouve confronté à des menaces toutes plus différentes les unes que les autres, ce qui n’est pas sans aller avec de nombreux combats épiques, pour le plus grand bonheur des fans. Un bon moment assuré devant votre écran grâce à Netflix, à condition d’avoir plus de 16 ans !

My Hero Academia

Les japonais savent décidément comment créer de superbes animés japonais, et « My Hero Academia » en est une fois de plus la preuve. Adapté depuis 2016 en série télévisée, le manga d’origine a rencontré une popularité fulgurante au Japon. L’histoire est simple, puisqu’elle suit Izuku, qui espère pouvoir intégrer une prestigieuse école, afin de faire partie de l’élite des super-héros. Atypique « My Hero Academia » présente un monde où presque tous les habitants sont dotés de super-pouvoirs, et où il est nécessaire d’aller à l’école pour apprendre à s’en servir. Un animé qui ravira sans aucun doute tous les fans des productions Marvel. À voir dès maintenant sur ADN !

One Piece

On termine cette sélection avec l’intemporel « One Piece », dont le manga papier a été vendu à plus de 460 millions d’exemplaires. Considérée comme l’une des séries animées les plus longues de l’histoire, avec un millier d’épisodes, cette œuvre nous présente l’histoire de Luffy, un pirate doté de pouvoirs originaux, qui se montre particulièrement excentrique et amateur de bêtises en tous genres. Riche de décors et de paysages magnifiques, cet animé fait voyager le spectateur dans des contrées hautes en couleurs. Un délice pour les yeux, à voir dès maintenant sur ADN !