Alors que Delphine Batho et le maire de Grenoble Eric Piolle sont sortis de la course malgré leurs scores sensiblement proches des finalistes, ils ont désormais laissé place à Sandrine Rousseau et Yanick Jadot. Même si les deux perdants n’ont pas donné de consignes de vote, les 122 000 sympathisants des « verts » ont jusqu’au mardi pour désigner leur candidat pour l’élection présidentielle de 2022.

Depuis le 25 septembre matin, les votes ont commencé et seront poursuivis jusqu’au mardi 28, à 17 heures.

Un premier tour imprévisible

Qui de Yannick Jadot et son écologie de gouvernement et de Sandrine Rousseau avec sa radicalité assumée arrivera à l’emporter au soir du mardi 28 septembre ? Les organisateurs tireront tout au clair d’ici quelques jours. Mais on peut estimer que le résultat sera tout aussi imprévisible qu’il l’a été avec quatre candidats au-dessus des 20 %.

À présent, il est difficile de déterminer vers qui les sympathisants de Delphine Batho, ancienne ministre des questions régaliennes, éliminée de la course avec 23,32 %, vont se porter. Il en est de même pour Eric Piolle ayant affiché 22,29 % dont la vision se centrait sur une écologie ancrée à gauche et un souci de pragmatisme institutionnel.

« Depuis qu’EELV existe, il y a d’un côté, un élan vers la respectabilité, l’institutionnalisation, et de l’autre côté un élan vers une écologie caisse de résonance des luttes et leviers de rupture plutôt que de rouage du système », a observé un ancien élu vert. Il a ajouté que « la difficulté pour les deux finalistes est que le socle de premier tour est faible, pour l’un comme pour l’autre ».

Selon les résultats du premier tour, le député européen Yannick Jadot, favoris dès le départ, était arrivé en tête avec 27,7 % des suffrages exprimés, un score qui est en déphasage avec sa notoriété. Derrière lui se positionne l’ancienne porte-parole nationale de l’EELV qui a recueilli 25,14 % des voix et qui, ces dernières semaines, jouit d’une dynamique médiatique.

Une bataille qui s’annonce rude

Pour garder le flambeau de la victoire, l’eurodéputé resserre les mailles avec des déplacements stratégiques notamment à Sevran et au 20e arrondissement de Paris le mardi et le vendredi passés. Au cours de ces déplacements, Yannick Jadot a développé des thèmes embrassant à la fois l’écologie et le social. Il a d’ailleurs épousé lui aussi des penchants radicaux en avançant que cela devrait se traduire concrètement en « écologie de gouvernement ».

À l’issue de ces déplacements, une quarantaine d’élus locaux se sont ralliés à la candidature du député européen jugeant que « l’heure n’est plus au témoignage d’une radicalité éloignée de l’exercice du pouvoir et de ses contraintes, mais au choix résolu d’assumer les responsabilités qui nous incombent ».

Cependant, les souvenirs de candidats favoris recalés à la primaire des “verts” comme ce fut le cas avec Nicolas Hulot en 2011, puis avec Cécile Duflot en 2016 est présents à l’esprit des observateurs.

« Ce que je vois depuis deux jours, c’est un favori en panique. Il reprend le vocabulaire de Sandrine Rousseau, ce qui n’est jamais bon signe », ironise l’ancien député EELV, Sergio Coronado.