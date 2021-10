Astuce rentrée : Les indispensables du plateau-repas des enfants à la rentrée

Les enfants ont repris le chemin de l’école. C’est le moment de renforcer leur système immunitaire en leur faisant un bon petit déjeuner à la maison avant leur départ. Le petit déjeuner n’étant pas le seul repas de la journée, vous devez également vous assurer qu’ils auront un bon repas équilibré dès qu’ils seront à la pause déjeuner. Pour ça, vous devez déjà connaître les aliments indispensables qui doivent se retrouver dans leurs plateaux.

Des fruits ou des légumes

Les fruits et légumes peuvent être donnés à l’enfant cuits ou crus en accompagnement ou intégrés dans un plat servi. Les fruits peuvent être accompagnés d’une trempette comme le houmous au chocolat fait maison ou un yogourt par exemple. Ou ils peuvent être mangé tout simplement.

En ce qui concerne les légumes, il n’est pas nécessaire de changer les légumes tous les jours. Le plus important est qu’il fasse partie des aliments qui se trouvent dans son plateau.

Des aliments protéinés

Comme aliments protéinés nous avons les lentilles, le tofu, le haricot rouge, les pois chiches ou toute autre légumineuse. Il y a également les œufs, le poulet, le bœuf, la dinde, le porc, le saumon, le thon ou les sardines. Ces aliments protéinés vont calmer la faim de l’enfant jusqu’à ce qu’il sonne l’heure de la collation.

Ces aliments protéinés peuvent être mis dans une salade, les plats de pâtes, les sandwiches, le riz, etc. Les autres aliments protéinés sont le yogourt, la boisson de soya enrichie, le lait et le fromage même s’ils ont moins de teneur en protéines que les précédents.

Des céréales

On retrouve dans les céréales des fibres alimentaires qui aideront l’enfant à bien digérer. Ces céréales permettent également de rendre le repas de l’enfant rassasiant. Les produits céréaliers peuvent être mangés comme dessert ou peuvent être inclus dans le repas principal de l’enfant.

Il est préférable pour sa santé de choisir des céréales avec des grains complets. Préférez donc les pains complets, du couscous ou des pâtes de blé entier, du millet, du riz brun, de l’avoine, du quinoa plutôt que les produits raffinés par exemple le pain blanc, les pâtes blanches, etc.

View this post on Instagram A post shared by La Grignotte snack (@la_grignotte_snack)

Des boissons de choix

Au cours de la journée, l’enfant doit bien s’hydrater et pour cela, il doit avoir en sa possession ce qu’il faut. La boisson la plus recommandée est bien entendu l’eau. Pour cela vous devez le munir d’une gourde d’eau dans son sac pour boire quand il aura soif. Dans le plateau de l’enfant, il pourrait y avoir autre chose que de l’eau. Mais l’idéal c’est qu’il ait quelque chose de désaltérant et surtout de nutritif.

Les boissons de choix sont donc les yogourts faits maison, la boisson de soya enrichie, le lait, etc. Ces boissons doivent être très peu sucrées et les jus sont à proscrire. Pour une alimentation équilibrée de l’enfant, il est préférable de choisir des aliments de qualité. Il pourra mieux digérer et aussi, aura tout ce dont son organisme a besoin pour passer une bonne rentrée et une belle année scolaire.