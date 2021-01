Plus ou moins facile d’utilisation, Gmail est une sorte de service de courriel relié à Google. De plus, il vous permet et vous donne l’accès à différents services web et à divers outils de Google, comme Google Doc par exemple, ou encore Google +.

Quelles sont les différentes manières de configuration du compte Gmail ?

La première méthode à connaître est celle de l’inscription pour un compte Google sur son propre ordinateur. Pour ce faire, commencez d’abord par ouvrir votre navigateur web puis tapez-y l’adresse web de Gmail. Ensuite, commencez par remplir les champs que l’on vous demande de remplir, en fournissant différents détails et créez votre propre compte Gmail.

La deuxième méthode consiste à s’inscrire sur un compte Gmail via son Smartphone. Pour ce faire, commencez par mettre en route votre navigateur web, puis allez directement à la page d’inscription de Google et donnez tous les détails que l’on vous demandera de fournir et terminez par la création de votre compte.

La troisième et dernière méthode consiste, quant à elle, en la personnalisation de son propre compte Gmail. Ainsi, après la création de votre compte, vous pourrez allez à la page « Comment vous apparaissez ». De ce fait, vous aurez la possibilité d’ajouter une photo en choisissant l’option « Ajouter une photo ». Une fois cela fait, cliquez sur « Étape suivante », afin de continuer la configuration de votre compte et cela, en rajoutant encore plus de personnalisation, puis en cliquant sur « Continuer vers Gmail » afin de pouvoir accéder à votre boîte « Gmail » nouvellement créée.

Comment faire pour avoir une bonne administration de son compte Gmail ?

Afin de bien gérer et surtout, de bien administrer un compte Gmail, nous vous proposons ces quelques astuces :

il vous est fortement conseillé d’ activer la synchronisation sur votre compte Gmail,

sur votre compte Gmail, vous pouvez aisément connecter, non pas un seul, mais plusieurs comptes Gmail sur votre téléphone portable,

sur votre téléphone portable, n’hésitez pas à archiver tous vos mails. Pour cela, vous n’aurez besoin que de glisser du doigt,

tous vos mails. Pour cela, vous n’aurez besoin que de glisser du doigt, n’oubliez surtout pas de faire une amélioration quant à la recherche au niveau de vos mails,

il vous est conseillé de mettre une petite notification qui concerne tous vos libellés,

qui concerne tous vos libellés, n’oubliez pas de supprimer toutes les photos qui se trouvent sur votre profil,

n’hésitez surtout pas à mettre en attente quelques-uns de vos messages,

vous pouvez très facilement annuler l’envoi d’un mail indésirable,

indésirable, avec Gmail, la programmation d’une destruction de mails n’aura jamais été aussi facile.

Pour conclure, un compte Gmail est, de nos jour, une chose indispensable, voire primordial, à avoir. De plus, sa création tout comme sa configuration se trouve très facile à réaliser, vous n’aurez besoin que de prendre un peu de votre temps et suivre les différentes étapes qui vous seront demandées.