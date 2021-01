Que ce soit pour décorer une pièce censée accueillir des festivités, ajouter une touche de couleurs aux allures enfantines à votre maison, ou bien simplement pour amuser votre enfant et le garder occupé, fabriquer des guirlandes en papier est l’une des nombreuses choses qui nous ont été transmises à l’école primaire. Pourtant, loin de cette image quasi enfantine qu’on a dans nos souvenirs, les guirlandes en papiers sont un très bon moyen, rapide, efficace et tout à fait abordable et facile à faire afin de sublimer les choses sans avoir à dépenser beaucoup d’argent.

Quelles sont les différentes manières de fabriquer des guirlandes en papier ?

Même si les guirlandes en papier sont généralement assez faciles à faire, il est très facile de tomber dans les aspects ennuyeux et peu attirants. Pourtant, le papier peut prendre diverses formes et peut être d’un design très unique et original, il faut donc avoir assez de créativité pour faire prendre forme à ces guirlandes, de façon à arriver à instaurer une atmosphère rien qu’en les plaçant dans un endroit précis. Il existe d’ailleurs tout un tas de manières de procéder afin d’arriver à faire des guirlandes au design unique et très original, et dont on peut d’ailleurs citer quelques-unes des plus simples à faire :

Les guirlandes en série de boucles : c’est la première et la plus simple méthode de confection de guirlande, car elle consiste seulement à couper de longs rectangles avec les feuilles, qu’il faut ensuite arrondir de façon à obtenir des boucles entremêlées. Pour fixer le tout, vous pouvez simplement utiliser des agrafes, ou du ruban adhésif.

Les guirlandes en forme de fleurs : cette méthode de confection de guirlande consiste à dessiner des fleurs sur du papier coloré, puis de la couper de sorte à les avoir séparément. Vous pourrez ensuite les relier à l'aide d'un fil à coudre. N'hésitez d'ailleurs pas à ajouter des feuilles au papier vert afin d'obtenir un résultat plus coloré.

Les guirlandes en forme de cercle : souvent utilisées comme des ornements aux portes, les guirlandes en forme de cercles sont un peu plus différentes, car le lien entre chaque cercle est un fil qu'il faut mailler au papier à l'aide de points de couture.

Comment procéder afin d’obtenir un aspect plus recherché et unique ?

Autre que la forme de votre guirlande, il y a un grand nombre d’autres critères qui peuvent déterminer la beauté d’une pièce de guirlande en papier, dont on compte la couleur du papier utilisé, ainsi que sa texture. Pour un aspect plus doux et joli, vous pouvez d’ailleurs aisément opter pour un papier à motif floral ou un autre avec des couleurs afin d’instaurer une atmosphère particulière. La nature du papier utilisé aussi joue un grand rôle dans l’aspect général de la guirlande, vous pouvez donc, opter pour du papier simple, ou du carton pour plus de robustesse. De plus, il est conseillé de prendre la longueur bien plus grande que la largeur de la guirlande, afin de donner un air moins amateur.