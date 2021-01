Faire l’équilibre sur les mains est l’activité qui consiste à se tenir sur ses mains la tête à l’envers, elle est également appelée « poirier ». C’est un exercice de base avant de maîtriser la gymnastique, cet exercice vous permettra de bouger et devenir plus souple mais également d’impressionner tout votre entourage.

Pour le réussir, il faut s’entraîner et travailler son équilibre et son centre de gravité, en suivant certaines étapes et instructions qui déterminent la qualité de l’activité.

Dans la suite de cet article, vous allez découvrir des indications qui vous permettront de réaliser un équilibre sur les mains.

Comment réussir à faire l’équilibre sur les mains sans appui ?

Avant de commencer à vous entrainer, il faut d’abord vous préparer et trouver un endroit à ce besoin. Ensuite, vous allez appliquer certaines instructions indispensables à votre réussite. En effet, tout le secret est dans la manière de faire les choses et de l’entraînement.

Voici un guide qui vous aidera à maîtriser l’équilibre plus facilement :

Choisir le meilleur endroit : il vous faut un endroit où le sol ne soit pas trop dur . En effet, vous aurez sûrement à tomber plusieurs fois avant de réussir votre exercice ;

. En effet, vous aurez sûrement à tomber plusieurs fois avant de réussir votre exercice ; Faire des exercices d’étirement : avant de passer à l’équilibre, il faut d’abord par étirer toutes vos articulations afin que vos muscles soient prêts à porter votre poids ;

; Avoir un support : demandez à un compagnon de vous aider lors de votre première tentative afin de retrouver la bonne position d’équilibre en tenant vos jambes droites ;

en tenant vos jambes droites ; Tenez-vous à la position de départ : tenez-vous bien droite et écartez légèrement vos jambes. Vos pieds, vos genoux et votre torse doivent être alignés et complètement verticaux ;

Commencez à incliner vos mains vers le bas tout en gardant les bras bien tendus. Gardez vos épaules bien fermes et ne pliez pas vos coudes pour ne pas vous déséquilibrer ;

Tendre vos jambes et votre torse vers le ciel : il faut noter que toutes ces actions doivent se faire toutes à la fois avec un seul mouvement ;

: il faut noter que toutes ces actions doivent se faire toutes à la fois avec un seul mouvement ; Équilibrer votre corps : ajustez vos mains afin de garder l’équilibre de votre corps.

Retrouver la position normale : une fois que vous voulez arrêter, vous n’avez qu’à séparer vos jambes et retomber la jambe dominante par terre.

Quels sont les conseils à suivre lors de vos entraînements ?

Faire des exercices d’équilibre comporte quelque risque. En effet, on risque facilement de tomber souvent et cela peut mener à des blessures sur la tête.

Lors de votre équilibre essayez d’arrêter le mouvement dès que vous sentez vos mains fatiguées, afin d’éviter de tomber sur la tête chose qui peut être dangereuse. Essayez également de déplacer vos mains dans des mouvements en avant et en arrière afin de garder l’équilibre.