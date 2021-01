Les cuisinières avec plaque de cuisson noire rajoute un charme à votre cuisine certainement, de plus, la couleur noire, contrairement à la couleur blanche par exemple, permet de cacher quelques taches du quotidien et de moins montrer les saleté.

Pour nettoyer une plaque de cuisson noire, il faut penser à utiliser des produits naturel pour garder la couleur et éviter de l’abîmer avec le temps.

Comment utiliser du bicarbonate de soude pour nettoyer une plaque de cuisson ?

C’est la méthode la plus facile pour nettoyer une plaque de cuisson. La technique est simple.

Mélanger une quantité de bicarbonate avec de l’eau dans un saladier .

dans un saladier . Ensuite, à l’aide d’une éponge, faites passer le liquide sur votre plaque de cuisson .

laisser agir quelques minutes. Enfin, laver le tout avec de l’eau pour retirer toutes les saletés, rincez votre plaque à la fin et essuyer.

Cette technique et très facile et écologique, les bicarbonates vont agir avec les graisses et permettent d’avoir un bon résultat sans grand effort.

Le vinaigre est un produit efficace pour nettoyer une plaque … Comment l’utiliser ?

On connait tous les bienfaits et l’utilité du vinaigre blanc, que ce soit pour cuisiner ou pour nettoyer, il peut être utilisé pour blanchir les WC, pour déboucher les canalisations, et il peut même être utiliser avec de l’eau pour nettoyer les meubles de la poussière. Le vinaigre blanc et un produit naturel qu’on peut utiliser pour nettoyer les plaques de cuisson également, et on peut l’utiliser facilement.

Il suffit d’en mettre sur toutes les taches ;

Ensuit, on le laisser agir environ une heure ;

environ une heure ; On vient après frotter les taches pour enlever tout ce qui reste.

Utilisez de l’eau pour laver le tout à l’aider d’une éponge, enfin, essuyer et séchez la plaque de cuisson. Le vinaigre comme les bicarbonates, aident à nettoyer les taches et ne demande pas beaucoup d’efforts.

L’argile … Peut-il être utiliser pour nettoyer une plaque de cuisson ?

La pierre d’argile est connue pour ces vertus et son utilisation dans le domaine du cosmétique et de beauté, mais elle est également utilisée pour nettoyer les taches des plaques de cuisson. Pour nettoyer votre plaque avec de l’argile, vous allez simplement l‘utiliser comme un produit de lavage, mettez un peu d’argile sur une éponge, et utilisez le pour frottez les taches, ensuite lavez votre plaque avec de l’eau et séchez la.

Comment garder sa plaque propre ?

Avec l’utilisation quotidienne des plaques de cuisson,et toutes les matières de cuisson qui peuvent être collées à chaque fois, il est préférable de les protéger, pour cela, pensez à utilisez du papier aluminium pour couvrir VOTRE PLAQUE, comme ça, vous n’aurez qu’à changer le papier quand il est taché, au lieu de lavez la plaque à chaque fois.