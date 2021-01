Google Maps a deux fonctions : il permet à des personnes de trouver des lieux et des routes avec une précision incroyable, mais aussi à trouver des longitudes et latitudes. Pour ce faire, vous n’aurez besoin que de cliquer. Nous allons, bien entendu, vous aider à trouver ces coordonnées de latitude et de longitude. Suivez simplement notre guide.

3 manières de obtenir la latitude et la longitude sur Google Maps : quelles sont les différents méthodes ?

Nous allons vous montrer ici, dans cet article, les différentes méthodes qui vous permettront d’obtenir une latitude et une longitude sur Google Maps :

La première méthode consiste à utiliser un iPhone ou un iPad. Ainsi, vous devez, au préalable, télécharger l’application de Google Maps sur votre appareil. Une fois cette étape faite, cliquez sur l’icône liée à l’application de Google Maps. Commencez par choisir un endroit et y installer un marqueur, passez au partage du dit endroit en cliquant sur Onglet puis sur Partager et enfin sur Messages. Maintenant, vous pouvez envoyer l’emplacement à un destinataire, et ce même s’il s’agit de vous.

La deuxième méthode renvoie à l’utilisation du système Android. Pour ce faire, vous devez commencer par mettre en marche l’application de Google Maps. Et positionner un marqueur à l’endroit que vous désirez. Une fois cette étape effectuée, vous remarquerez que sur la barre des tâches apparaîtront les coordonnées de latitude et de longitude de l’emplacement que vous avez désigné.

La troisième méthode, quant à elle, consiste à utiliser un simple ordinateur. Rendez-vous sur Google Maps, une carte va vous apparaître à l’écran, ensuite, posez un marqueur rouge en cliquant sur l’emplacement dont vous voulez connaître les coordonnées de longitude et de latitude. Ces derniers apparaîtront simplement sur la barre des tâches.

3 manières de obtenir la latitude et la longitude sur Google Maps : quels sont les conseils à prendre en compte ?

Nous vous proposons une petite liste de conseils :

En copiant les coordonnées de longitude et de latitude dans la barre de recherche de votre navigateur Google, l’emplacement sera automatiquement indiqué par le marqueur rouge.

les coordonnées de longitude et de latitude dans la barre de recherche de votre navigateur Google, l’emplacement sera automatiquement indiqué par le La longitude est la ligne partant du Pôle Nord au Pôle Sud , et la latitude est celle qui est verticale à la longitude.

au , et la latitude est celle qui est verticale à la longitude. Il est impossible de voir la longitude et la latitude d’un point, d’un endroit ou d’un emplacement à l’aide de Google Maps Lite.

Aucune coordonnées ne peut être fiable ou même garantie à 100 %

En amont, plusieurs manières ou méthodes sont mises à votre disposition afin que vous puissiez obtenir les coordonnées de longitude et de latitude d’un endroit que vous voulez connaitre, des manières et des façons toutes aussi faciles les unes que les autres. A vous de rechercher vos coordonnées maintenant !