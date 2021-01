Quand on ressent de l’amour pour une personne, notre vœu le plus cher est que cette personne partage ce sentiment si merveilleux avec nous. On se fait toute une histoire dans notre tête et on imagine la vie qu’on pourrait avoir auprès de cette personne. Rien que d’y penser les papillons s’envolent au creux de notre ventre. Mais pourquoi rester dans l’imaginaire ? Pourquoi ne pas passer à l’acte ? Ce n’est pas une affaire facile mais il faut se munir de courage et se jeter à l’eau mais pas sans savoir nager, il vous faut une stratégie et un plan, un bon !!!

Méthode 1 : Comment attirer son attention ?

Comment se faire aimer si la personne ne nous connaît pas encore assez bien (ou même pas du tout) ?

Quand la personne est dans le même endroit que vous, lancez-lui quelques regards dérobés (sans trop la fixer), juste assez pour lui montrer qu’elle a suscité votre attention ;

(sans trop la fixer), juste assez pour lui montrer qu’elle a suscité votre attention ; Faites en sorte de susciter son attention à votre tour. Souriez-lui, tout peut commencer par un sourire ;

à votre tour. tout peut commencer par un sourire ; Trouver l’occasion de lancer une discussion et si vous avez des amis en commun profitez de l’occasion pour vous incrustez dans la conversation.

Méthode 2 : comment entrer dans son monde ?

Posez-lui des questions pour savoir ce qu’elle aime, ce qu’elle écoute comme musique, ou le genre de film ou de série qu’elle regarde, cela peut aussi être un bon sujet pour commencer une conversation car les gens aiment parler de leur centre d’intérêt ;

pour savoir ce qu’elle aime, ce qu’elle écoute comme musique, ou le genre de film ou de série qu’elle regarde, cela peut aussi être un bon sujet pour commencer une conversation car les gens aiment parler de leur centre d’intérêt ; Cela va aussi vous permettre de cibler les centres d’intérêts que vous avez en commun, attention par contre aux mensonges, beaucoup de gens mentent sur leur centre d’intérêt pour se rapprocher de leur béguin ;

que vous avez en commun, attention par contre aux mensonges, beaucoup de gens mentent sur leur centre d’intérêt pour se rapprocher de leur béguin ; Trouvez des occasions de passer du temps avec elle, utilisez vos points communs et les informations que vous avez recueillies pour pouvoir trouver des moments pour être avec elle.

Méthode 3 : comment la charmer ?

Le langage des yeux est aussi important que le langage du corps pour faire passer un message, si vous et votre bien-aimé, vous avez déjà passé un peu de temps ensemble, essayez de le regarder durant 2/3 secondes pour lui faire passer tes sentiments et voir comment il réagit ;

est aussi important que le langage du corps pour faire passer un message, si vous et votre bien-aimé, vous avez déjà passé un peu de temps ensemble, essayez de le regarder durant 2/3 secondes pour et voir comment il réagit ; Ne pas oublier d’ être souriant et chaleureux , pour montrer que tu te sens bien avec elle, et le plus important c’est d’ être soit même ;

, pour montrer que tu te sens bien avec elle, et le plus important c’est d’ En dernier vient le contact physique, si vous voyez que ça se passe bien entre vous, essayez de lui toucher délicatement le bras ou les mains, si vos avances passent cela voudrait dire que la personne a comprit vos sentiments et même peut-être qu’elle les partage.

Et enfin n’essayez pas de construire quelque chose avec une personne si elle n’est pas intéressée. Choisissez toujours le bon endroit et le bon moment pour ne pas créer de malaise. Si votre proximité la gêne laissez tomber ou attendez d’être plus proche avec elle, ne forcez pas les choses.