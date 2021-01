4 coupes de cheveux incontournables en 2021: elles sont incroyables et faciles à porter

En 2021, les coupes de cheveux sont clairement au centre de toutes les attentions. Vous devez donc les tester rapidement pour savoir si vous pourrez les adopter. Certaines applications vous permettent notamment d’essayer virtuellement des vêtements, des coupes, du maquillage… Vous pourrez ainsi réaliser un choix beaucoup plus rapidement et vous ne serez pas en mesure de le regretter.

Le Top 4 des coupes de cheveux de 2021 est renversant

Avec le début de l’année qui est rythmé par le coronavirus, nous avons forcément besoin de changer de tête et d’embrasser un peu de renouveau. Certains ont décidé de réaliser un ménage de printemps chez eux, de transformer les pièces, de changer les couleurs et les meubles, mais d’autres passent par la case du coiffeur qui est aussi très intéressant. Par contre, les 4 coupes de cheveux peuvent s’adapter à toutes les morphologies et certaines stars ont décidé de les adopter.

Le Super Shag a une inspiration très rock, il dynamise clairement votre silhouette grâce à un dégradé très prononcé à l’avant et une nuque assez longue .

. La frange revient en force et elle sera largement présente en 2021 dans les salons de coiffure, vous pouvez même la boucler pour un côté vintage.

Le carré court en dessous des oreilles est aussi très à la mode, il est assez facile à entretenir et vous pouvez l’associer à quelques ondulations.

La coupe très longue est aussi prisée par les femmes en 2021, mais il faudra bien entretenir les fibres capillaires.

Le petit bonus pour cette nouvelle est bien sûr la coupe mulet qui ne devrait pas combler toutes les attentes.

N’hésitez pas à vous rendre chez un coiffeur visagiste puisqu’il pourra vous proposer une coupe de cheveux en fonction de la morphologie de votre visage. Qu’il soit allongé, rond ou encore carré, vous pourrez changer de tête, et même dissimuler quelques marques de vieillissement. Par exemple, pour effacer un double menton très facilement, il suffit de jongler avec la technique du contouring, mais également opter pour un carré assez long qui arrive au-dessus des épaules. N’hésitez pas à surfer sur les réseaux sociaux pour trouver la coupe qui vous conviendra, mais vous aurez une petite inspiration grâce à nos conseils.

Prendre soin de ses cheveux surtout en hiver

Certaines personnes négligent leur chevelure alors qu’il est primordial d’être attentif à la santé de la fibre capillaire. Cette dernière est entachée très facilement par tout ce qui peut vous entourer à savoir la pollution, le froid, le vent, la neige, le gel ou encore le soleil en été, voire la fumée de tabac. À chaque fois, les cheveux peuvent devenir cassants et ternes qu’ils soient courts ou longs. Il est judicieux de réaliser deux à trois shampoings par semaine en prenant un produit qui répond parfaitement à votre problématique.

Une huile peut aussi apporter de la brillance surtout si vous utilisez des appareils de coiffure, elle doit être protectrice pour la fibre capillaire. En ce qui concerne les masques, ils doivent être nourrissants notamment en hiver et vous pouvez les réaliser une fois par semaine. Si vous avez les cheveux cassants ou qui chutent très facilement, oubliez les brosses avec les picots en plastique. Ils traumatisent votre chevelure et ils arrachent les cheveux. Prenez donc des soins de qualité et évitez les marques distributeurs qui ne sont pas toujours les plus réjouissantes. Votre coiffeur pourra sans doute vous proposer quelques conseils avisés pour votre prochaine coupe de cheveux.