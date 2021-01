On sait tous que les femmes russes et ukrainiennes sont des femmes fatales. Ce qui n’est pas pour déplaire aux jeunes hommes français.

C’est d’ailleurs pour cela qu’ils veulent tous en rencontrer. Sauf que ce n’est pas évident parce qu’elles ont beaucoup de coutumes et de traditions dans leurs pays, qu’il faut absolument respecter.

Alors si vous aussi, vous voulez rencontrer des femmes russes ou ukrainiennes, on vous suggère de continuer à lire notre article.

Comment en trouver une ?

Si vous avez du mal à trouver une jeune femme russe ou ukrainienne, on vous propose les méthodes suivantes, afin d’y arriver.

Pour trouver une femme russe ou ukrainienne, il faut aller leur chercher. Par exemple :

En Russie ou en Ukraine . Ce sont les endroits où vous serez plus susceptibles d’en trouver puisqu’elles viennent de là.

. Ce sont les endroits où vous serez plus susceptibles d’en trouver puisqu’elles viennent de là. Les pays voisins qui faisaient autre fois, partie de l’union européenne.

Les états unis d’Amérique où l’on trouve beaucoup d’immigrées russes et ukrainiens.

Les sites de rencontres de femmes russes ou ukrainiennes.

Comment les aborder ?

Il faut savoir que la culture française et très différente des cultures russes et ukrainienne. Et c’est aussi le cas pour la manière avec laquelle on aborde les femmes.

Les femmes russes et ukrainiennes ont généralement des caractères très forts, et n’aiment pas les hommes mous qui manquent de confiance en eux.

Il faut donc leur montrer que vous êtes confiant, sans trop le surjouer. Vous ne devez pas essayer de leur montrer à tout prix, à quel point vous pouvez être virile, mais au contraire, restez naturel. N’hésitez pas à soutenir leur regard au lieu de faire le timide en regardant au sol pour éviter tout contact visuel.

Ceci étant dit, vous ne devez pas être rigide et trop dur. Pensez à faire des blagues de temps en temps pour détendre l’atmosphère et leur montrer que vous avez de l’humour. Pensez aussi, à vous comporter avec elles, tout en douceur.

Monter leur votre intérêt

Si vous arrivez à trouver une femme russe ou ukrainienne, vous devez lui montrer à quel point vous vous intéressez à elle, en lui montrant que vous faites des efforts afin de comprendre sa culture.

Essayez aussi d’apprendre sa langue natale. Vous pourrez commencer à introduire les formules de politesses comme « bonjour » ou « s’il vous plait » dans vos conversations. Et même si vous prononcez mal, elle ne trouvera ça que plus mignon et attachant.

La gastronomie aussi est importante, vous ne devez pas vous contenter de manger comme vous avez l’habitude de le faire mais plutôt de partager des plats qu’elle a l’habitude de manger dans son pays, pour qu’elle sente que vous envisagez vraiment de construire quelque chose avec elle.

Demandez-lui comment les gens se comportent avec leurs compagnons dans son pays, et essayez de reproduire. Demandez-lui avant de faire certains gestes même s’ils peuvent vous paraître anodins, ils pourraient l’offenser.