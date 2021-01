Le manque de sommeil, est un facteur perturbateur potentiellement dangereux. Il est très important d’avoir une bonne nuit de sommeil. Car sans ce dernier, le corps ne fonctionne pas correctement. La médecine a prouvé que le sommeil est responsable de la régénération cellulaire, de la purification du corps et du sang, et de bien d’autres processus, importants et vitaux pour tout être vivant.

En effet, le manque de sommeil joue énormément sur notre humeur. Nos émotions sont multipliées, quand on manque de sommeil. La nervosité, l’irritabilité, la susceptibilité sont les premiers signes, que le corps a besoin de repos.

Après cela, si les nuits blanches s’accumulent. Alors d’autres symptômes vont venir se manifester, tel que les vertiges, les palpitations, le manque d’appétit. Certains se verront très émotifs, un rien les fait pleurer et les énerve.

Les cernes et la peau en très mauvais état. Les céphalés, le manque de discernement, sont d’autres symptômes d’un manque de sommeil important. Il faudra donc trouver des solutions simples et efficaces, pour retrouver un sommeil réparateur et saint.

4 manières de s’endormir : comment faire pour s’endormir facilement ?

Pour pouvoir s’endormir facilement, il faudra mettre toutes les chances de son coté. Pour ainsi limiter les risques des nuits blanches. Il faudra par exemple :

méthode 1 : aérer la chambre, car une chambre trop chaude va systématiquement augmenter le métabolisme de base. Et en conséquence ; vous n’allez pas pouvoir dormir, car votre corps va s’occuper à essayer de faire baisser sa température. Vous allez donc transpirer, votre coeur va accélérer, ce qui va vous ôter l’envie de dormir;

prenez un bon bain relaxant, mangez léger et faites vous un massage de pieds. Pour vous relaxer et vous détendre;

ne dormez pas avec des habits trop chauds, trop serrés ou inconfortables;

méthode 2 : buvez suffisamment d’eau, ne dormez pas assoiffé;

méthode 3 : faites vous une infusion de verveine, de menthe ou de camomille. Pour vous aider à vous endormir plus rapidement. Ces tisanes vont agir sur votre système nerveux central, votre cerveau va libérer des hormones de bien être et de relaxation. Vous allez donc vous sentir plus tranquille et plus apaisé;

méthode 4 : essayez de méditer avant de vous endormir. En effet, la respiration profonde va vous donner envie de dormir.

4 manières de s’endormir : à quoi sert la méditation ?

La méditation, va vous aider à vous endormir plus profondément et plus rapidement. C’est une méthode simple et efficace dans la plupart du temps. Avec cette méthode, vous n’aurez qu’à vous installer calmement et confortablement dans votre lit. Vous aurez éteint toutes les lumières au préalable (évitez d’utiliser votre téléphone la nuit. C’est le premier responsable des nuits blanches et des difficultés à s’endormir).