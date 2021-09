4 utilisations du bicarbonate de soude qui peuvent vous sauver la mise à la maison !

Tout le monde possède cet ingrédient à la maison. Le bicarbonate de soude est souvent utilisé pour un usage alimentaire. Cependant, savez-vous qu’il peut également être utilisé autrement que pour la cuisine ? En effet, vous pouvez l’utiliser pour faire le nettoyage ou pour fabriquer vos propres produits nettoyants.

Voici quelques utilisations que vous pouvez faire avec le bicarbonate de soude.

Le bicarbonate de soude pour fabriquer vos propres produits nettoyants

Il vous est possible de fabriquer vos propres produits nettoyants naturels avec du bicarbonate de soude. Voici deux produits nettoyants que vous pouvez faire avec du bicarbonate de soude.

Pour préparer votre nettoyant multi-usage naturel

Ingrédients et matériel :

2 cuillères à soupe de savon écologique

De l’eau

De l’huile essentielle

Une bouteille de 1 litre

1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

1 entonnoir

Préparation

Faites bouillir l’eau et laissez tiédir. Versez ensuite cette eau dans la bouteille au 3/4. Ajoutez le bicarbonate de soude, le savon et l’huile essentielle puis secouez. Versez le reste de l’eau et votre mélange est prêt à l’emploi.

Utilisation du bicarbonate de soude : fabriquer votre propre liquide vaisselle

Pour préparer une quantité de 500 ml de liquide vaisselle, il vous faut :

Ingrédients et matériel:

1 cuillère à soupe de bicarbonate de soude

100 ml de savon écologique liquide

De l’eau

1 entonnoir

1 bouteille de 500 ml

5 gouttes d’huile essentielle de votre choix

Préparation

Dans la bouteille de 500 l, versez votre savon liquide. Ajoutez-y l’huile essentielle et mélangez le tout soigneusement. Ajoutez le bicarbonate de soude et remplissez ensuite la bouteille d’eau tout doucement pour ne pas faire de mousse. Votre liquide vaisselle est prêt à être utilisé.

Le bicarbonate de soude pour faire le ménage

Pour faire le ménage, il vous est sûrement difficile de venir à bout de certaines tâches ou de vous trouver confronté à ne pas savoir comment effectuer un nettoyage et avoir un bon résultat. Le bicarbonate de soude vous y aidera.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TY’Cosmétiques (@ty_cosmetiques)

Utilisation du bicarbonate de soude : désodorisez votre poubelle et votre frigo.

Pour désodoriser la poubelle, il vous suffit de saupoudrer le fond de votre sac poubelle avec le bicarbonate de soude. À chaque fois que les odeurs reviennent, vous répétez l’opération même sur les ordures. Si l’odeur devient pestilentielle, il vous suffit de jeter le sac et d’en prendre un autre.

En ce qui concerne le frigo, il vous suffit de placer dans ce dernier quelques petites coupelles remplies de quelques cuillerées de bicarbonate de soude.

Utilisation du bicarbonate de soude : entretenez vos brosses à dents

Pour entretenir vos brosses à dents, il vous suffit de mélanger un 1/2 litre d’eau et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude et de tremper la brosse à dents. Laissez poser pendant plusieurs heures et rincez bien.