Le Top 5 des aliments qu’il ne faut jamais manger « cru », voici une liste très importante

Certaines personnes ont vraiment des idées reçues notamment avec l’alimentation et, si les aliments ne sont pas cuits dans les règles de l’art, l’indigestion ou des troubles plus sévères peuvent être au rendez-vous. C’est pour cette raison que vous ne devez pas mettre de côté cette liste de 5 ingrédients et sachez qu’ils sont en réalité beaucoup plus nombreux. N’hésitez pas à vous rapprocher d’un nutritionniste si vous souhaitez en apprendre un peu plus.

4 aliments assez courants qu’il faut impérativement cuire

Bien sûr, certains produits sont forcément cuits, vous n’aurez pas tendance à les manger alors qu’ils sont crus, mais ce n’est pas le cas de toutes les viandes. Plusieurs peuvent être dégustées de cette manière avec un simple jus de citron, c’est le cas du carpaccio par exemple.

Le poulet ainsi que le porc doivent être cuits, ce ne sont pas des viandes que vous pouvez opter pour une dégustation crue puisque les bactéries peuvent être nombreuses. Les morilles sont aussi dangereuses si vous les consommez de manière crue, vous pouvez notamment avoir une anémie plus ou moins forte. Les haricots jaunes et verts ne sont pas déconseillés sans cuisson, c’est à cause d’une toxine, la phraséoline qui peut entraîner des troubles digestifs. L’aubergine doit aussi être cuite puisque vous avez une quantité de solanine qui peut être nuisible pour votre santé.

Comme vous pouvez le constater, ce sont des aliments que vous pouvez retrouver très facilement dans votre réfrigérateur. De ce fait, évitez de manger des produits crus, il est toujours préférable d’avoir une bonne cuisson puisque vous ne connaissez pas toujours les compositions et des substances peuvent avoir des conséquences dommageables. De ce fait, l’aubergine est bienfaitrice lorsqu’elle est préparée dans les règles de l’art comme une moussaka ou un tian de légumes.

Vous pourrez même la faire griller avec un filet d’huile d’olive au four, la déguster sous la forme d’un caviar et même d’opter pour une délicieuse ratatouille. Si vous avez d’ailleurs l’intention de déguster du manioc, sachez qu’il faut aussi le cuir comme des pommes de terre ou une patate douce puisqu’il est composé de glycosides cyanogènes qui peuvent libérer notamment du cyanure.

Saviez-vous que la farine crue est déconseillée ?

Il est difficile de penser que vous pourrez manger de la farine crue, car quel est l’intérêt ? Dans tous les cas, il s’agit d’un ingrédient incontournable pour la préparation des gâteaux par exemple, mais vous ne savez sans doute pas qu’elle peut être porteuse d’une bactérie, la très connue Escherichia Coli. Cette dernière est responsable de nombreux problèmes alimentaires 24 heures après l’ingestion. Vous pouvez donc être victime de violentes douleurs, c’est pour cette raison que vous devez impérativement la cuire avec une température assez élevée pour être certain que la fameuse bactérie pourra être éliminée avant la dégustation.

De ce fait, lorsque vous appliquez de la farine sur un plan de travail, évitez de porter vos mains à la bouche puisque vous pourriez ingérer de la farine. Généralement, cette bactérie disparaît lorsque vous dépassez les 80 degrés. Cela permet donc de la supprimer avec une simple cuisson au four pour un délicieux moelleux, et même pour un coeur coulant. De ce fait, évitez d’utiliser de la farine si vous devez déguster un dessert cru ou, pour une sauce, vous serez ainsi à l’abri de ces désagréments.

Par exemple, il existe des alternatives très efficaces comme la poudre d’amandes que vous pourrez utiliser à la place de la farine.