« 5 hommes à la maison » : M6 déprogramme l’émission, les fans sont dévastés par la nouvelle !

Et pour cause, une audience qui ne cesse de dégringoler jour après jour.

La chute

C’est par le biais d’un communiqué de presse que M6 a annoncé le vendredi 7 août qu’elle déprogrammait l’émission de télé-réalité qui animait sa fin d’après midi. Produite par Fremantle France, « 5 hommes à la maison », diffusée du lundi au vendredi à 18h40 devait être la nouvelle émission d’accès de M6 inspirée de « Five guys a week ».

La chaîne ayant mis en boîte quatre semaines de cette émission de rencontre, la Six comptait initialement sur « 5 hommes à la maison » pour son access prime time du mois d’août. Seulement, après moins de deux semaines de diffusion, l’émission n’a pas réussi à trouver un public. Du coup, a M6 a dû prendre la décision de la déprogrammer faute d’audience.

Mais wsh Pq 5 Hommes à la maison ça a été déprogrammé c’était trop bien j’ai la haine — perrine (@Peppive) August 10, 2020

Après un départ très faible, avec seulement 947 000 de curieux, soit 7,2% du public de quatre ans et plus et 12,3% des FRDA-50, selon Médiamétrie. Le public n’avait fait que dégringoler, ne séduisant en moyenne que 824.000 fans la première semaine, soit 6,7% du public et 12,7% des ménagères de moins de cinquante ans. La chute s’est accélérée en deuxième semaine, tombant mercredi à environ 550 000 personnes. «Un niveau jamais vu en accès sur M6 depuis plus de douze ans», explique le site Puremédias.

Un concept qui a déplu, une désillusion pour les candidates

La téléréalité est proposée par Fremantle France, qui a aussi produit La France a un incroyable talent et l’amour est dans le pré.

Au même titre que pour l’amour est dans le pré (avec les agriculteurs en moins), le concept du spectacle était simple: une femme célibataire invitait 5 hommes, susceptibles de lui plaire (sélectionnés sur photos), à s’installer chez eux pendant une semaine, afin de les découvrir au quotidien et lors de rendez-vous. .. Chaque semaine, il était donc possible de suivre une nouvelle histoire d’amour, de nouveaux candidats. Chaque jour, la jeune femme devait se séparer d’un de ses prétendants. Au bout de 5 jours, elle pouvait choisir de rester avec l’heureux chanceux … ou pas!

Un format qui n’a donc pas plu au public de la Six, préférant déserter jour après jour la chaîne. Après la participation de Jennifer et d’Emilie, les autres participantes n’auront donc pas la chance de passer sur le petit écran. Ryslène, qui devait être la prochaine candidate de la téléréalité s’est confiée à Télé Star en déclarant : « Je suis déçue. J’attendais ça avec impatience. »

M6 mise sur les valeurs sûres

Pour y remédier et limiter au mieux les casses, la chaîne a fait appel à ses animateurs stars. A la place de « 5 hommes à maison », Stéphane Plaza et ses équipes seront donc chargé d’animer les soirées de M6, juste avant le JT. Le public de la chaîne pourra donc suivre les numéros de l’agent immobilier dans Chasseurs d’appart dès le lundi 10 août jusqu’au 21 août.

M6 ils ont déprogrammé le seul programme que je regarde sur cette chaîne, la seule série FR que je regardais sur la TNT depuis des années.@M6 😭 — Maxime (@hdmotion) August 10, 2020

Puis, ce sera la reprise, le 24 août, du succès de ces derniers mois pour M6 : l’émission « Tous en cuisine », présentée par Cyril Lignac. Ce dernier étant réticent au départ, a finalement décidé de poursuivre son émission avec une seconde saison. Forte de son succès pendant le confinement, on a vu passer dans cette émission culinaire de nombreuses personnalités qui se sont amusées à réaliser des recettes simples en famille. Les français pourront donc suivre Cyril Lignac (peut-être en compagnie de Jérôme Anthony), en direct et apprendre à cuisiner comme des chefs.