5 minutes le matin pour vous faire un toast healthy avec des oeufs grâce à une technique renversante !

Contrairement aux idées reçues, les applications de ce genre peuvent être parfaites puisque vous avez des recettes gourmandes et faciles à réaliser. Nous avons proposé plusieurs concepts du même genre, mais vous pouvez aussi découvrir les oeufs avec des toasts. Il sera possible de les déguster le soir avec une petite salade verte accompagnée d’une vinaigrette par exemple. Il faut consacrer 5 minutes à cette recette au maximum et elle s’adapte clairement à tous les profils.

Comment réaliser ces toasts avec des oeufs ?

Vous avez besoin d’un appareil généralement conçu avec des plaques pour les gaufres ou le croque-monsieur et vous avez aussi des plaques pour le grill. Ce dernier est d’ailleurs parfait pour préparer de délicieux tacos même si vous adoptez la nouvelle revisite avec un pliage en triangle.

Vous devez brancher votre appareil et badigeonner la plaque inférieure avec un peu d’huile d’olive sans avoir la main lourde .

. Vous fermez l’appareil et dès que l’huile est chaude, vous cassez un oeuf entier en veillant à avoir une forme carrée.

Si votre appareil est assez grand, il sera tout à fait possible de préparer plusieurs oeufs en même temps.

Le jaune doit bien être au centre du blanc, cela facilite la suite de la recette. Vous fermez ensuite l’appareil.

Dès que l’oeuf est cuit, vous le retirez avec une spatule et vous positionnez une tranche de pain de mie.

Vous déposez au-dessus l’oeuf préalablement cuit puis vous pouvez ajouter quelques ingrédients comme une tranche de fromage, des tomates, de l’avocat, et même du jambon cru. Vous terminez avec une dernière tranche de pain de mie et vous fermez à nouveau votre appareil. Lorsque la lumière est verte, votre repas est prêt, vous avez donc des oeufs avec des toasts, il s’agit d’une revisite du croque-monsieur, mais il est moins croustillant.

Vous pouvez même préparer cette recette pour le petit-déjeuner, vous pourrez alors faire le plein d’énergie et de vitamines pour le reste de la journée. Vous pouvez aussi conserver seulement les oeufs avec les deux tranches de pain de mie sans ajouter d’autres ingrédients, le résultat est tout aussi sympathique que ce soit pour les adultes ou les enfants.

Comment associer vos oeufs toastés ?

Généralement, les toasts sont plongés dans l’huile et vous avez donc un apport calorique significatif. Si vous souhaitez faire attention à votre silhouette ou si vous voulez perdre du poids, vous devez impérativement être vigilant à tous les aliments que vous ingurgitez. Nous vous conseillons de préparer les toasts avec un seul oeuf sans les autres ingrédients, vous pouvez miser sur la tomate puisqu’elle est peu calorique, mais elle doit être de saison pour apporter un goût réjouissant. En accompagnement, vous avez une salade avec de jeunes pousses, le tout est préparé avec une simple vinaigrette.

Pour le petit-déjeuner, cette recette est facile à accompagner avec une boisson chaude, un yaourt par exemple et un jus d’orange de préférence pressé puisque vous évitez le sucre ajouté dans les boissons industrielles. Pour le repas du midi, il sera l’occasion d’ajouter une poêlée avec des légumes en misant sur des tomates, des haricots verts, des brocolis et évitez de les préparer avec du beurre. L’huile d’olive est nettement meilleure pour votre santé. Vous pourrez terminer le repas avec un produit laitier comme un fromage blanc à 0% ou encore une salade de fruits en misant sur les produits de saison bien sûr.

N’hésitez pas à naviguer sur l’application TikTok, car il y a souvent des recettes très sympathiques à découvrir et elles devraient plaire à toute la famille.