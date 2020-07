6 mois après son accouchement, Jessica THIVENIN toujours aussi mordante !

Annonces :

12 kg de perdus en six mois, juste après l’accouchement de son fils Maylone. Comme toujours, la candidate de téléréalité, Jessica THIVENIN a su séduire ses fans.

La silhouette parfaite

Pour ceux qui s’étaient laissés quelque peu éberluer par l’embonpoint de l’épouse de Thibault GARCIA, l’inquiétude peut enfin être dissipée. La blonde super-sexy de l’émission de téléréalité, « Les Marseillais » a repris sa silhouette, et ceci, grâce aux encouragements de ses abonnées qui sont toujours aussi accrocs, 6 ans après le début des aventures du couple.

À l’âge de 30 ans, la voilà donc Maman ! Mais, comment a-t-elle pu relever ce défi pour rester au top des goûts de ses fans ? On pourrait expliquer cette détermination qui ressort en quelque sorte d’un exploit par ce triptyque :

volonté,

interactivité,

passion,

Ses secrets !

Oui, en lisant le message de remerciements de Jessica à ses abonnés sur son compte Instagram, on jauge mieux l’abnégation qui a été sienne. Pour rien au monde, l’héroïne des Marseillais à Rio ne serait prête à perdre ce qui fait son charme : sa silhouette de rêve. Ses clichés hypersexy en mini-short Jean avec un top orange Fluo ont fait sensation. Les internautes en ont craqué ! Son secret, elle n’a pas hésité à le partager avec ses abonnés en plein confinement.

Entre activités sportives et hygiène alimentaire stricte, la compagne de Thibault ne s’est pas ménagée. Régulièrement, la mère du petit Maylone s’est adonnée à des séances de fitness. Eh oui ! Il le fallait bien pour espérer rester « slim ». Elle ne le cache pas, elle a eu à faire « de la planche, des squats, des abdos… ». Et en bonus, elle s’est attaché les services d’un coach pour l’aider à maintenir le cap. Quelle volonté ! Si seulement, elle s’en était arrêtée là.

Depuis son accouchement, Jessica a rompu avec les calories. Plus de Fast-food, plus d’aliments gras ni trop sucrés. Dans son régime alimentaire, elle a opéré un virage à 180 °. Mais, attention ! Il faut quand même s’évader de temps à autre. Alors, une fois par semaine, chaque dimanche, elle se remet quelque peu à ses envies. À côté de tout cela, elle n’a pas hésité à employer des moyens plus grands. À défaut d’une chirurgie esthétique, Jessica THIVENIN s’est aussi mise aux crèmes amincissantes. Et, ça a marché !

Interactive, Jessica l’est. La star des Marseillais ne manque pas une seule journée à échanger avec ses fans. Instagram, c’est son quotidien ! D’ailleurs, avoue-t-elle, il suffit qu’elle poste une préoccupation pour que les réactions fusent de partout. Alors, pour chacun de ses posts, les fans sont aux aguets. Ils ont été les premiers à se laisser sublimer par sa silhouette envoûtante. Et, ils sont toujours là, depuis le début pour l’aider à prendre soin de son petit Maylone. Quand la jeune Maman ne sait pas trop comment gérer les caprices de son petit, les astuces ne manquent pas. Par exemple, pour trouver la bonne formule pour accrocher le jouet de son fils, elle a eu droit à une foule d’idées. Ce qui n’a pas manqué de la réconforter.

En réalité, entre Jessica et ses fans, c’est toute une complicité, un véritable environnement de famille entretenu au jour le jour. De plus, le confinement aidant, il y a de quoi resserrer les liens ! S’il y a une chose que l’on est obligé de reconnaître à Jessica, c’est sa passion. L’icône des Marseillais adore faire parler d’elle. Elle aime ce qu’elle est et ce qu’elle fait. Cela ne fait aucun doute. Par son interactivité, par ses gestes, dans son style, on sent l’ardeur d’une femme prête à tout pour plaire et pour séduire. Passionnée, elle l’est pour ses fans et pour sa famille.