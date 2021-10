7 Astuces pour enlever efficacement la colle sur les bouteilles en verre !

Venez-vous de payer fraîchement de nouvelles bouteilles en verre et, avez-vous du mal avec les étiquettes ? C’est quelque chose qui arrive bien plus souvent que vous ne le pensez. Il est vrai qu’enlever correctement les papiers collants sur ces bouteilles n’est pas toujours chose aisée. Pour donc remédier à la ténacité de ces étiquettes et aux traces peu esthétiques qu’elles laissent, voici quelques remèdes efficaces.

L’utilisation du white spirit

Parmi les ingrédients à utiliser pour débarrasser une bouteille en verre de traces de colle, le white spirit est sans doute l’élément le plus redoutable. Une précision très importante doit être mentionnée néanmoins à ce sujet. Il s’agit du fait que ce produit soit dangereux pour la santé. Il doit donc être manipulé avec la plus grande des précautions. Ses vapeurs ne doivent pas être inhalées et il ne doit pas être mis en contact direct ni avec la peau, ni avec les yeux.

Munissez vos mains de gants avant d’imprégner un chiffon dans le white spirit. Le chiffon imbibé de white spirit servira ensuite à nettoyer les parties où se trouve la colle. Dès que la colle et les traces sont enlevées, la bouteille doit être rincée et lavée à l’eau savonneuse afin d’éliminer toute trace du produit.

La technique de l’acétone

Cette astuce pour enlever la colle nécessite l’utilisation de l’acétone qui est un dissolvant pour vernis à ongle. Il consiste à se munir d’un coton ou d’un chiffon bien imbibé de ce dissolvant et frotter toutes les parties où se trouve la colle. A la fin, il faut bien rincer la bouteille et le tour est joué.

Le recours à l’eau chaude

L’astuce la plus connue et la plus simple pour se débarrasser de la colle est le recours à l’eau chaude. Il suffit juste de tremper la bouteille en verre dans de l’eau chaude et rajouter si possible un produit lavant. La bouteille doit être laissée dans l’eau pendant quelques heures, avant de passer au frottement à l’aide d’une éponge.

L’astuce du vinaigre chaud

Pour enlever de la colle sur une bouteille, on peut aussi opter pour l’utilisation du vinaigre blanc. Mais avant il faut faire chauffer le vinaigre et frotter la partie collante avec à l’aide d’un coton. À la fin, la bouteille doit être rincée.

La technique de l’huile d’olive

Cette technique est aussi efficace pour combattre la colle présente généralement sur les bouteilles. Il suffit juste de bien tapoter sur les traces de colle à l’aide d’un pinceau imbibé d’huile d’olive. Il faut ensuite laisser agir quelques heures et laver soigneusement la bouteille.

La technique du citron

Le citron peut s’avérer d’une grande utilité en ce qui concerne les astuces de nettoyage. Pour son utilisation, il faut couper du citron en deux et frotter l’une des parties sur les parties collantes de la bouteille. Il faut ensuite patienter quelques minutes le temps pour le jus de citron de faire effet. À la fin du délai, il faut tout simplement laver et rincer la bouteille.