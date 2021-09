À l’occasion du combat de Tony Yoka, la ministre des Sports Roxana Maracineanu s’affiche avec son époux !

Le sport est très en vogue compte tenu de son importance pour le corps humain. Plusieurs nations le mettent également en avant dans un souci économique. Et dans ce cadre, nous pouvons évoquer le football, le tennis, la boxe et bien d’autres. Ainsi, en France, un gala de box est organisé entre Tony Yoka et un boxeur de la Croatie. Plusieurs personnalités avaient fait montre de leur présence en occurrence la ministre des Sports et son époux. Que s’est-il passé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roxana Maracineanu (@roxana.maracineanu)

Roxana Maracineanu au gala de boxe avec son époux : un moment rare

Le vendredi 10 septembre 2021 dernier, Tony Yoka (représentant de la France) et Petar Milas s’affrontaient lors d’un match de boxe. Plusieurs personnalités étaient présentes pour soutenir le jeune homme de 29 ans. Ce dernier avait notamment à mémoire de rendre hommage à Jean Paul Belmondo.

Ce qu’il fit en brandissant fièrement son portrait sur le ring. À cette occasion, la ministre des Sports s’est illustrée en toute complicité avec son mari, devant les photographes. C’était l’une des très rares apparitions publiques du couple.

En effet, la ministre des Sports Roxana Maracineanu devait être présente pour saluer les performances de l’équipe française de boxe. C’était un heureux moment très symbolique. Encore, faut-il souligner que Franck Ballanger ne semble visiblement plus avoir de mal avec le métier de son épouse.

En outre, l’ancien Journaliste sportif de France Inter avait évoqué dans une interview en août 2019, son ressenti lorsque son épouse est devenue ministre. Bien que ça n’ait pas été une partie de plaisir puisqu’il était inquiet de tout ce qui allait suivre, Franck Ballanger demeure zen. Entre les différents horaires et la vie politique, ce dernier avait plus la facilité de mesurer ce que tout cela allait représenter pour sa femme.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Roxana Maracineanu (@roxana.maracineanu)

Roxana Maracineanu, sa vie

Roxana Maracineanu est une nageuse et femme politique franco-roumaine. Elle devient en janvier 1998, la première championne du monde française de natation à Perth. Née le 07 mai 1975 à Bucarest en Roumanie, elle mène un long parcours très impressionnant. Depuis son enfance déjà, elle a débuté avec la gymnastique et remporte les Jeux olympiques de Sydney en 2000.

En effet, elle fait partie des quinze nageurs retenus pour les championnats d’Europe en 2002 à Berlin. De même, Roxana Maracineanu échoue à obtenir sa qualification pour les mondiaux en 2003, lors des championnats de France à Barcelone. L’aventure se poursuit jusqu’en octobre 2004, où elle annonce vouloir mettre fin à sa carrière sportive. Elle entame donc un nouveau chemin dans sa vie.

Juste après sa carrière sportive, la dame de fer occupe un poste de consultante à la radio Europe 1, et cela, pendant de nombreuses années. Elle occupe aussi un poste à la télévision au sein du groupe France Télévision.

Parlant de vie privée, Roxana Maracineanu est mariée à Franck Ballanger (ancien Journaliste à France Inter). Le couple a eu trois enfants ensemble entre 2009 et 2016. Il file le parfait amour aujourd’hui.