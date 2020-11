À prendre ou à laisser : selon les internautes, l’émission serait truquée !

Lundi 2 novembre, l’épisode du jour de l’émission À prendre ou a laisser à fait énormément de bruit et les spectateurs et les internautes de toute la France ont accusé le présentateur Cyril Hanouna et l’équipe de production d’avoir triché durant l’émission.

La cause ? Un gros manque de moyen financier… Explication.

Des accusations de fraude pour À prendre ou à laisser !

Cette emblématique émission de jeux qui autrefois était présenté par le non moins célèbre Julien Courbet est aujourd’hui passée entre les mains de Cyril Hanouna et continue d’être diffusée sur la chaîne C8.

Chaque jour, les candidats qui participent à l’émission viennent tenter leur chance pour espérer décrocher le gros lot. Et la cagnotte a de quoi faire saliver puisque les participants peuvent normalement gagner jusqu’à 425 000 euros, plus particulièrement grâce au célèbre jeu des boîtes.

La seule condition pour toucher le pactole, c’est d’être capable de déjouer les nombreux pièges du banquier, qui met toujours tout en œuvre pour déstabiliser les concurrents.

Comme toujours dans les émissions de Cyril Hanouna, entre les anecdotes incongrues, les blagues (parfois drôle, parfois moins) et les chorégraphies ou les défis en tout genre, le suspens était à son comble…

Ce lundi 2 novembre 2020, c’était Sonia, professeur d’EPS qui était mise à l’honneur dans l’émission. La candidate a d’ailleurs enchaîné les coups de chance et lors de la première manche, elle a même surpris le présentateur en empochant de belles petites sommes au coup par coup. De 0.25 cts, à 25 euros en passant par des boîtes à 100e.

L’emblématique présentateur est même allé jusqu’à féliciter la candidate. “C’est la plus belle première manche qu’on ait eue depuis ‘À prendre ou à laisser’”, a-t-il laissé échapper à l’issue de la première partie de l’émission.

Le banquier s’est donc retrouvé dans une position délicate et a été obligé de proposer un beau butin à la candidate. Un butin dont la valeur s’est notamment élevée à 11 000 euros.

Mascarade vous avez été démasqué … vous laissez pas la chance de gagné le gros lot !!! Si vous avez pas les moyens faut pas le faire !!! Faites strikes et laissez les vrai jeux à ceux qui ont les épaules assez solides !!! — Gioe luigi (@GioeLuigi) November 2, 2020

“Vous êtes des arnaqueurs”

À l’issue du jeu des boîtes, Sonia s’est retrouvé face à un dilemme : choisir entre 2 boîtes et repartir au choix avec 425 000e ou… 5000e.

Et alors que le banquier aurait normalement dû proposer un échange à la jeune femme, il lui a cette fois-ci proposer de partir avec 25 000e, une offre que la professeur d’EPS a décliné.

Stupeurs et tremblements. Le plateau était sous le choc face à la décision de la candidate.

La jeune femme était venue pour prendre des risques et jouer. Impossible donc pour elle de se résoudre à accepter une offre intermédiaire.

Finalement pas de jackpot, mais Sonia a tout de même remporté la jolie somme de 6 000e, ce qui est loin d’être négligeable.

Malgré ce petit succès, les internautes ont été nombreux à réagir sur les réseaux sociaux, visiblement agacés par le dénouement de l’émission de ce lundi 2 novembre.

Pour les Twittos, l’équipe de production met tout en œuvre pour que les participants ne puissent jamais empocher le jackpot (ou du moins espérer remporter les plus gros montants).

@Cyrilhanouna @C8TV vous êtes des arnaqueurs #apoal

La candidate d’aujourd’hui a 5000€ dans sa boîte, elle emmène au bout la boîte 425000€, donc partie parfaite de sa part. Vous ne lui proposez même pas d’échange, et une pauvre somme de 25000€… c’est scandaleux… — Nicolas Lafitte (@NicoFHL) November 2, 2020

Certains sont même allés jusqu’à accuser la production et Cyril Hanouna de tricher et de présenter un programme truqué d’avance à cause d’un manque évident de moyen financier.

“Pour le coup, en son temps TF1 et Arthur mettaient les moyens, et rendaient heureux des candidats souvent dans le besoin. Vous, vous foutez de leur gueule !” a-t-on notamment pu lire sur Twitter.

“Cyril Hanouna, C8, vous êtes des arnaqueurs. La candidate d’aujourd’hui a 5000€ dans sa boîte, elle emmène au bout la boîte 425000€, donc partie parfaite de sa part. Vous ne lui proposez même pas d’échange, et une pauvre somme de 25 000€… c’est scandaleux…”, peut-on également lire parmi les nombreux messages postés sur les réseaux sociaux.

De leur côté, Baba et l’équipe de production n’ont pas encore réagi aux accusations. Affaire à suivre…