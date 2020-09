À prendre ou à laisser : un candidat sort des propos choquants sur le plateau et crée une polémique !

View this post on Instagram

Les chéris je suis souvent maladroit, souvent impulsif, souvent relou, mais sachez que tout ce que je fais c est tjs pour que les choses s améliorent dans ce monde de fou. Et qu on soit unis et qu il n y ait ni conflits ni haine. Et auj la priorité c est #ProtegeTesPotes ! 👉🏽 À partir de ce soir c’est Yom Kippour alors je vous retrouve mardi soir dès 18h10 pour @apoalofficiel et ensuite @tpmptv sur @c8lachaine ! Je vous ❤️