AC/DC, le groupe australien de hard rock fait son grand retour : Ils annoncent leur nouvel album !

Durant cette longue période d’absence, le groupe de chanteurs travaillait sur un projet bien particulier. En effet, les membres d’AC/DC ont prévu sortir leur prochain album. Si les fans sont impatients de les revoir sur scène, le groupe a fait une publication très énigmatique sur les réseaux sociaux. Cela présage leur retour fracassant dans l’arène de la musique. Avec les spéculations qui continuaient de naître autour de leurs projets, cette publication du groupe australien a mis leurs fans en ébullition depuis le 28 septembre dernier. Lisez la suite de cet article pour en savoir plus.

Un retour tonitruant sur les scènes !

Les fans du groupe AC/DC ont longtemps attendu ce moment et sont certainement ravis après cette fameuse annonce sur leur page Instagram. Le come-back du groupe australien est désormais officiel. Ils ont décidé de prendre par les réseaux sociaux pour divulguer un teaser de 9 secondes au début de cette semaine. Dans cette courte vidéo, on voit un éclair en néon de couleur rouge s’illuminer pendant que des bruits d’amplificateurs étaient clairement audibles en arrière-plan.

Si certaines personnes étaient encore sceptiques, elles n’ont pas tardé à ranger leur doute d’un côté. En effet, on remarque que le lendemain de la diffusion de la fameuse vidéo, leur site internet officiel a également connu un changement. On pouvait y lire PWR UP (Power Up) qui certainement devait bien être le nom de leur prochain album !

De toute évidence, AC/DC rebranche les guitares. Pour beaucoup de personnes, cette annonce ne serait pas une surprise puisqu’il y avait quelques indices qui circulaient sur la toile depuis quelque temps. En effet, on avait précédemment vu une photo montrant les membres du groupe qui s’étaient réunis pour un enregistrement. L’image avait été dévoilée sur leur site internet avant d’être supprimée quelques heures après.

Une série de complications pour le groupe

Si aujourd’hui le groupe AC/DC est de nouveau au-devant des scènes, les choses n’ont pas toujours été roses ces dernières années. Depuis la sortie de leur dernier album Rock or Burst qui a connu un énorme succès en 2014, le groupe a enchaîné plusieurs difficultés qui ont failli causer son démantèlement. Le décès de l’un des membres fondateurs ainsi que les problèmes de surdité de Brian Johnson les avaient fortement secoués.

Aussi, le bassiste Cliff Williams avait annoncé qu’il prenait sa retraite en 2016. Le groupe australien avait également été contraint de se séparer de son batteur qui avait eu des démêlés avec la justice pour possession de drogue. Il avait été assigné à résidence pendant 8 mois. Après tous ces épisodes tumultueux, les fans ont hâte de revoir Brian Johnson, Cliff Williams, Angus Young et Phil Rudd sur les scènes.

Très connu pour les gigantesques concerts qu’ils organisent un peu partout dans le monde, le groupe AC/DC promet de faire un retour spectaculaire. Ils sont de nouveau sous les feux des projecteurs et leurs fans attendent impatiemment la sortie de ce nouvel album. Il est bien possible qu’ils décident d’annoncer une tournée pour 2021, à la date même de la sortie de l’album Power Up. Cependant, il y a tout de même un détail qu’ils devront prendre en compte. Il faudrait forcément qu’ils attendent une amélioration de la situation sanitaire avant de se lancer dans cette tournée… tout compte fait, on a hâte de les revoir !