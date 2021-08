Accessoires de mode : les montres qui sont en vogue à la rentrée 2021-2022 !

Lorsque nous commençons une nouvelle année, nos esprits sont souvent remplis d’envies, de nouveaux projets, ainsi qu’à l’acquisition de nouveaux gadgets. Aujourd’hui, les montres ont la côte et leur rentrent encore plus dans les habitudes. Voici une sélection des tendances horlogères de 2021 autour de divers thèmes et univers pour vous aider à trouver la montre parfaite à porter à votre poignet.

Montre Luminor 1950 44 mm Panerai

Panerai est un fournisseur officiel de la marine italienne depuis sa création. Grâce au savoir-faire qui rend le cadran lumineux, Panerai a nommé ce dernier modèle selon son vécu historique à travers l’âge : Luminor. Il est connu de par son grand boîtier et sa couronne de protection rappelant les cuirassés, et c’est l’un des modèles les plus ambitieux et les plus populaires.

Montre Cap Cod, Hermès

Le carré dans le rectangle : c’est la singularité du modèle Cape Cod par lequel Hermès a fêté ses 25 ans en 2017, rappelant forcément les carrés de soie de la marque française. Couleur du cadran, matière du bracelet, double ou simple cercle, diamant ou non, le cadran est toujours le symbole immuable de cette montre de légende.

Royal Oak

Lorsqu’il est apparu pour la première fois dans les années 1970, le nom de Royal Oak était dérivé des navires construits en chêne par la Royal Navy. Elle s’inspire de la coque en chêne renforcée par des plaques d’acier pour réaliser le bracelet et le port octogonal utilisé pour la lunette.

Le motif (Grande Tapisserie) sur le cadran est reconnaissable, et il sera mis à jour plusieurs fois pour introduire un style plus féminin à l’occasion du 40e anniversaire.

Montre diamant Mini D 19 mm, Dior

Cette nouvelle montre fait étalage du savoir-faire de la marque ainsi que de sa maîtrise technique horlogère. C’est ainsi qu’est né la montre D de Dior en 2003, en partie inspirée des garde-temps des années 1970, et intègre des matériaux précieux comme l’or, les diamants ou encore les pierres précieuses décoratives. Plus tard revue en version mini, la D est devenue le modèle de référence de la marque française.

Montre Nautilus en acier inoxydable

On estime que la production de montres Patek Philippe a été inférieure à 1 million depuis 1839. Le boîtier inspiré des hublots et le cadran gaufré horizontalement ont fait de la montre Nautilus un succès significatif, et elle a été très appréciée par les collectionneurs.

Quarante ans après sa création, elle se décline dans une variété de coloris et de tailles, incarnant la célèbre technologie du dernier fabricant genevois.

Montre Panthère, petit modèle en or

Sa particularité ? Elle devient une véritable montre joaillière avec ses multiples détails : un bracelet aux maillons en or doux, aux angles arrondis, au célèbre remontage octogonal en saphir et aux chiffres romains stylisés. Depuis sa création dans les années 1980, la montre Panthère de Cartier a traversé les années et a toujours été en harmonie avec sa saveur moderne incessante.