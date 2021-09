Acculée et sous pression, la jeune artiste Marwa Loud quitte la France pour s’installer en Angleterre !

La célébrité a son prix ! La jeune Marwa Loud s’y confronte déjà même en n’étant qu’à ses débuts dans la musique. Entre les fans à gauche et les paparazzis à droite, le quotidien devient moins reluisant. Le stress s’installe. L’intimité est mise à découvert. Plus de moment pour soi. L’artiste quitte la France pour une vie plus tranquille.

Marwa Loud, loin de ses fans : le début d’une nouvelle vie plus sereine

La belle chanteuse de 24 ans a décidé de faire sa vie en Angleterre loin de sa communauté. Une nouvelle, qu’elle a partagé avec Purebreak. Un véritable coup dur pour ses fans qui ne s’y attendait pas.

En effet, la jeune chanteuse comme de nombreuses autres célébrités, a décidé de quitter en toute quiétude la France. Plus précisément dans l’intention de vivre une vie plus ou moins normale. Bien que ça soit une étape vraiment déchirante pour la rappeuse originaire de Strasbourg, cela s’avère nécessaire.

Elle affirme cependant, « Au moins un petit quotidien tranquille pour que je puisse faire mes courses toute seule ». La belle chanteuse semble visiblement se trouver plus à son aise en étant en Angleterre.

Marwa Loud confie également qu’elle avait l’habitude de faire ses courses via Uber Eats. Malgré cela, à l’arrivée du livreur, soit, c’est son mari qui ouvre la porte, soit, ce sont ses amis. Une situation qui semble s’être arrangée puisqu’elle ne vit plus sur le territoire français.

Marwa en Angleterre : les raisons

La jeune chanteuse explique librement les raisons de son départ de la France. Elle affirme notamment qu’elle a du mal à vivre une vie tranquille. Principalement à cause de sa notoriété. Ce qui désavantage son couple qui en souffre énormément.

Elle confie « c’était presque inégalable pour moi. Je ne pouvais rien fait, je ne pouvais pas sortir ». Sans s’en arrêter là, elle ajoute également qu’il lui est difficile de se rendre au restaurant et ailleurs. Quel stress dit donc !

En effet, depuis son mariage en 2019, la jeune Marwa protège du mieux que possible son partenaire. Ce dernier ne souhaite pas en réalité, révéler son identité au grand public. Toutefois, puisqu’elle est déjà célèbre, la jeune femme trouve beaucoup de mal à profiter des moments intimes avec ses proches. En occurrence avec son bien-aimé.

De ce fait, elle fait des confidences plutôt surprenantes à propos des sorties avec son époux. Elle affirme « c’était très dur pour lui. C’était une tache pour lui d’aller au restaurant avec moi…». Tout naturellement, il en est de même également pour les sorties au cinéma et autres.

Marwa Loup et la musique, une histoire qui va perdurer

Marwa Loup a révélé dans une interview accordée à Purebreak, qu’elle est désireuse de devenir mère. Mieux encore, contrairement à ses déclarations des années antérieures, la jeune chanteuse confie que sa carrière musicale se poursuivra même après la maternité. Quel véritable soulagement pour ses fans qui s’en inquiétait.

Marwa Loup, plus mature aujourd’hui, est plus consciente qu’il est possible de concilier vie de maman et carrière. Tout est donc une question d’organisation tout simplement.