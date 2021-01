Acné : avec une pomme de terre vous pouvez supprimer complètement les boutons, découvrez la solution qui buzze !

Alors que tout le monde pensait que les boutons d’acné étaient une fatalité et que l’on ne pouvait vraiment rien y faire, nous avons eu l’occasion de pouvoir découvrir une nouvelle astuce assez incroyable pour pouvoir lutter contre les boutons d’acné. Chaque année, des millions de jeunes français prennent rendez-vous chez des professionnels des soins et de la beauté pour pouvoir faire le nécessaire.

Si dans certains cas, certains produits peuvent réussir à marcher, ce n’est vraiment pas toujours le cas et certains jeunes adolescents sont vraiment prêts à tout pour pouvoir vivre sans les boutons d’acné. Heureusement, nous avons eu l’occasion de tester différentes méthodes et voici celle que nous avons sélectionné pour vous et qui reste assez efficace, c’est le moins que l’on puisse dire !

Les adolescents sont prêts à tout pour retirer leurs boutons d’acnés sur le visage, même les plus dingues !

Depuis la crise sanitaire du coronavirus que nous avons vécu récemment, les français sont de plus en plus à faire du télétravail, et c’est également le cas pour les étudiants qui doivent réaliser des cours à distance. Dans ces cas-là, il n’est pas rare que les professeurs demandent aux élèves d’activer leur caméra, et contre toute attente certains refusent de le faire.

En effet, ils sont assez complexes par tous les boutons d’acné qui se trouvent sur leur visage, et ils ne supportent pas devoir montrer leur visage en public. Certains d’entre eux pensent même avoir essayé toutes les solutions qui sont possibles et imaginables, mais ils n’avaient sans doute pas pensé à celle-ci !

j’ai commencé le masque y’a 1 semaine (premiere photo) et jlai fais 3 fois et le résultat est trop bien, c’est censé enlever les boutons d’acné et les cicatrices ! je mets les ingrédients en bas 😄😄 pic.twitter.com/waFMj87479 — keke (@kehilaokemalu) May 28, 2020

Nous avons en effet trouvé une méthode assez incroyable qui va vous permettre de supprimer ces affreux boutons d’acné sur votre visage, mais n’en parlez pas tout de suite car on pourrait bien vous prendre pour un fou même si cette technique marche bien. Pendant des années, les adolescents ont été nombreux à essayer de placer du dentifrice sur tous leurs boutons pour les assécher. Mais malheureusement, ce n’est pas suffisant et il faut utiliser une autre méthode qui est quant à elle beaucoup plus efficace, comme vous allez pouvoir le constater par ailleurs.

Retirer des boutons d’acné avec une pomme de terre : une astuce incroyable que l’on vous partage en exclusivité !

Pour pouvoir retirer des boutons d’acné avec une simple pomme de terre, il vous suffit tout simplement de l’appliquer sur votre peau, et cela pourrait avoir même d’autres effets assez étonnants !

Riche en potassium et en vitamine C, la pomme de terre permet de diminuer l’apparition d’acné et de points noirs #organicisbeautiful #acne pic.twitter.com/MI2xsCzvzh — Amanda (@OrganicIsB_Fr) May 31, 2017

Tout d’abord, découpez quelques petites rondelles de pommes de terre et placez-les ensuite sur les boutons concernés, il faudra ensuite laisser agir pendant quelques heures. Au bout de tout ce temps là, vous pourrez constater que le bouton est nettement moins visible ! Mais ce n’est pas tout, car vous pourrez aussi constater que cela a des effets assez intéressants au niveau de la peau qui apparaîtrait beaucoup moins enflammée.

Cette astuce assez incroyable a notamment été popularisée sur le réseau social TikTok qui fait actuellement un très gros carton, bien que dans certains pays comme les Etats-Unis on ait tout fait pour la retirer avec le président Donald Trump qui pensait qu’un virus malicieux était caché dans l’application.

En attendant, les adolescents et les adultes concernés en profitent pour s’essayer avec cette toute nouvelle méthode assez incroyable et dont on devrait entendre parler pendant encore très longtemps.