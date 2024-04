Shadow lance-t-il une boutique de jeux en cloud gaming abordable ?

Le monde du cloud gaming est en ébullition avec l’annonce de Shadow, le pionnier français du secteur, qui lance son Game Store. Une offre qui promet de bouleverser le marché avec des jeux à prix cassé. Avec déjà plus de 100 000 utilisateurs actifs, cette start-up va-t-elle provoquer une véritable révolution dans l’industrie du jeu vidéo ? Comment propose-t-elle de rendre les jeux plus accessibles financièrement ? Lisez la suite de notre article pour découvrir ce que cette nouvelle aventure signifie pour vous, chers gamers et amatrices de jeux.

Ce qu’il faut retenir :

Shadow, le célèbre service de cloud gaming, se diversifie en lançant son propre Game Store. Il propose un catalogue de jeux à un coût réduit, ce qui rend le gaming plus accessible à tous.

Le Game Store est une évolution bienvenue de leur service qui utilisait uniquement les jeux détenus par les utilisateurs eux-mêmes. Il en résulte une expérience de jeu plus intégrée et pratique.

Il convient de souligner que Shadow continue de repousser les frontières des jeux en nuage, montrant une fois de plus son engagement à offrir une expérience de jeu de haute qualité sans les tracas de l’infrastructure matérielle.

Introduction au Shadow Game Store

Shadow, société spécialisée dans le cloud computing, continue d’évoluer malgré le scandale lié au piratage de ses utilisateurs en octobre 2023. La plateforme, qui séduit également les joueurs avec ses PC virtuels gaming, annonce le lancement de son Shadow Game Store. Un catalogue de plus de 50 jeux en cloud gaming sera proposé aux utilisateurs avec des tarifs avantageux.

Avantages du cloud gaming

Le cloud gaming est une technologie qui permet aux joueurs d’accéder à leurs jeux préférés sans avoir besoin de posséder une console ou un ordinateur puissant. En effet, les jeux sont hébergés sur des serveurs distants et sont streamés directement sur l’appareil du joueur. Cette méthode présente plusieurs avantages :

Réduction des coûts matériel – Les joueurs n’ont pas besoin d’investir dans du matériel coûteux pour profiter de leurs jeux favoris.

– Les joueurs n’ont pas besoin d’investir dans du matériel coûteux pour profiter de leurs jeux favoris. Mises à jour automatiques – Les développeurs peuvent effectuer des mise à jour sans que les joueurs aient à intervenir.

– Les développeurs peuvent effectuer des mise à jour sans que les joueurs aient à intervenir. Accessibilité – Les jeux sont accessibles partout, sur n’importe quel appareil compatible.

– Les jeux sont accessibles partout, sur n’importe quel appareil compatible. Economie d’énergie – Le cloud gaming consomme moins d’énergie que les consoles et PC traditionnels.

Les jeux disponibles sur le Shadow Game Store

Le Shadow Game Store proposera un catalogue de plus de 50 jeux en cloud gaming, incluant :

Des titres indépendants originaux,

Des jeux populaires récemment sortis,

Des classiques du jeu vidéo,

Et des jeux exclusifs au Shadow Game Store.

Cet éventail de jeux permettra aux utilisateurs du Shadow Game Store de profiter d’expériences variées et originales. De plus, la plateforme prévoit d’enrichir régulièrement son catalogue pour offrir davantage de choix.

Des tarifs attractifs et une offre d’essai gratuite

Pour séduire les joueurs, Shadow propose des tarifs avantageux sur l’ensemble de ses jeux, ainsi qu’une période d’essai gratuite à durée limitée. Cela permettra aux utilisateurs de découvrir cette nouvelle expérience en cloud gaming sans risque ni engagement financier. Ces offres peuvent aussi inciter les joueurs habituels à tester de nouveaux jeux et, potentiellement, les convaincre de s’abonner à long terme.

La sécurité des données des utilisateurs

Suite au scandale lié au piratage de ses utilisateurs en octobre 2023, l’entreprise a mis en place des mesures de sécurité renforcées pour assurer la protection des données de ses clients et établir une relation de confiance. Parmi ces mesures, on trouve :

Authentification à deux facteurs – Une étape supplémentaire de sécurité pour empêcher l’accès non autorisé.

– Une étape supplémentaire de sécurité pour empêcher l’accès non autorisé. Chiffrement des données – Toutes les informations sensibles sont cryptées pour éviter leur fuite ou exploitation malveillante.

– Toutes les informations sensibles sont cryptées pour éviter leur fuite ou exploitation malveillante. Mises à jour régulières – Les systèmes de sécurité sont constamment mis à jour pour faire face aux nouvelles menaces.

– Les systèmes de sécurité sont constamment mis à jour pour faire face aux nouvelles menaces. Politique de confidentialité transparente – Shadow s’engage à informer clairement ses utilisateurs sur la façon dont leurs données sont traitées et protégées.

Conclusion : L’avenir du cloud gaming avec Shadow

Le lancement du Shadow Game Store marque une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise et dans l’évolution de la technologie du cloud gaming. En proposant un catalogue varié de jeux à prix réduit et en mettant l’accent sur la sécurité des données, Shadow espère séduire de nouveaux utilisateurs et renforcer sa position sur ce marché en pleine expansion.

L’avenir du cloud gaming est prometteur, et le Shadow Game Store pourrait bien être un acteur majeur dans cette révolution technologique et ludique.

FAQ Actualité : Shadow lance son Game Store : des jeux à prix cassé en cloud gaming

Qu’est-ce que le Game Store de Shadow ?

Le Game Store de Shadow est une nouvelle plateforme proposée par Shadow qui permet aux utilisateurs d’acheter des jeux vidéo en ligne à des prix réduits. Ces jeux peuvent ensuite être joués directement sur leur plateforme en nuage, sans avoir besoin d’un ordinateur puissant pour les exécuter.

À quels types de jeux puis-je accéder avec le Game Store de Shadow ?

Le Game Store de Shadow propose une variété de jeux, allant des titres AAA les plus récents aux classiques indépendants. Le catalogue s’agrandit régulièrement avec l’ajout de nouveaux jeux.

Comment fonctionne le cloud gaming sur le Game Store de Shadow ?

Le cloud gaming sur la plateforme de Shadow fonctionne en exécutant les jeux sur leurs propres serveurs puissants, puis en diffusant le jeu en streaming sur votre appareil via une connexion Internet. Cela signifie que vous pouvez jouer à des jeux de haute qualité sans avoir besoin d’un matériel informatique coûteux.

Quels sont les tarifs sur le Game Store de Shadow ?

Les tarifs sur le Game Store de Shadow varient en fonction des jeux, mais l’objectif de l’entreprise est de proposer des jeux à des prix réduits par rapport aux autres plateformes. Il est recommandé de vérifier régulièrement la plateforme pour les offres et les réductions.

Comment accéder au Game Store de Shadow ?

Vous pouvez accéder au Game Store de Shadow directement via le site web ou l’application de Shadow. Vous devrez créer un compte pour pouvoir acheter et jouer à des jeux.