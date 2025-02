Haneia convertie au mormonisme : révélations choc sur sa nouvelle vie aux États-Unis !

Haneia dévoile les secrets de sa nouvelle vie de mormone

Après avoir donné naissance à des jumeaux en début d’année 2025, Haneia partage son quotidien avec son mari Marlow à Salt Lake City. Malgré un accouchement difficile, marqué par une prééclampsie et une césarienne en urgence, l’ancienne candidate de téléréalité se dit comblée. Aujourd’hui, elle utilise YouTube pour dévoiler les facettes méconnues de sa vie de mormone aux États-Unis.

L’arrivée de ses enfants a marqué un tournant dans son existence. « Cet accouchement a été une véritable épreuve, mais aussi une aventure remplie d’émotions », confie-t-elle. À 38 semaines de grossesse, sa situation a nécessité une intervention chirurgicale immédiate. Mais au-delà de cette épreuve, Haneia vit sa maternité avec bonheur, entourée de sa nouvelle famille et de sa foi profonde.

Jeremstar en immersion chez les mormons

Un an auparavant, Jeremstar avait rendu visite à Haneia pour découvrir de plus près son nouveau mode de vie. Lors de cette rencontre, l’ancienne star de télé-réalité avait expliqué son cheminement spirituel. « Tu penses que je suis peut-être dans une prison, mais je suis libre… », lui avait-elle confié. Son appui inconditionnel à Jésus-Christ, omniprésent dans son foyer, l’a conduite à repenser sa vie de manière radicale et spirituelle.

Elle a également relaté son mariage presque providentiel avec Marlow, rencontré après une révélation reçue lors de ses prières. « J’ai eu une révélation durant mes prières, où je sentais que l’amour de ma vie allait être à Salt Lake City. Et quatre mois après : un mariage ! » Un témoignage puissant qui montre à quel point sa transition vers cette communauté religieuse lui a apporté une nouvelle sérénité.

Haneia : « Ces temples si sacrés… »

Dans sa dernière vidéo YouTube, Haneia évoque l’un des mystères les plus intrigants de la culture mormone : les temples. Elle souhaite lever le voile sur ce qui s’y passe réellement, affirmant que ces lieux ne cacheraient rien d’autre qu’une intense spiritualité. « Souvent, les gens se font une idée fausse de ce qu’il s’y passe, alors qu’en réalité, tout est basé sur la spiritualité », assure-t-elle.

Son mari Marlow, lui aussi présent dans la vidéo, apporte des précisions sur le caractère mystérieux de ces temples. « Ce n’est pas un secret, mais c’est sacré. C’est tellement sacré que nous devons faire attention à la façon dont nous parlons du temple. » Un point de vue qui vise à contrer les nombreuses spéculations et idées reçues sur les croyances et rituels mormons, souvent perçus comme mystérieux voire controversés.