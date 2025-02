Marion Cotillard éblouit Berlin : ses cuissardes dorées font sensation sur le tapis rouge !

Marion Cotillard sublime le tapis rouge avec des cuissardes dorées

Lors du Festival International du Film de Berlin, le 16 février 2025, Marion Cotillard a captivé l’attention avec un look audacieux. Perchée sur des cuissardes dorées signées Chanel, l’actrice a assorti ces chaussures spectaculaires à une petite robe noire en tweed, attirant instantanément les flashs des photographes présents.

Présente pour promouvoir « The Ice Tower », un film réalisé par Lucile Hadžihalilović et inspiré de « La Reine des neiges » de Hans Christian Andersen, Marion Cotillard a illuminé le photocall. Accompagnée d’August Diehl et Clara Pacini, ses co-stars, elle a affiché une élégance naturelle qui a impressionné les spectateurs et les journalistes.

Un second look féérique pour l’avant-première

Lors de l’avant-première du film le soir même, Marion Cotillard a une nouvelle fois marqué les esprits avec un look inspiré du conte. Elle est apparue vêtue d’une longue cape noire recouvrant une robe blanche immaculée, assortie de hauts escarpins. Avec un col de bustier bordé de noir et une taille soulignée par trois boutons dorés, elle a dégagé une sophistication incontestable.

Cette apparition berlinoise vient confirmer le goût raffiné de l’actrice, qui avait déjà brillé en janvier lors du défilé Chanel. Ce jour-là, son maquillage sublimait son regard bleu perçant, prouvant une fois de plus son sens du style et son attachement à la maison de couture française.