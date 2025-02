Loana brise le silence sur toutes les insultes qu’elle a reçu

Depuis plusieurs jours, une vidéo virale de Loana circulant dans les rues de Nice a suscité une vague de rumeurs. Face aux critiques et inquiétudes, l’ex-star du Loft a choisi de s’exprimer et de remettre les choses au clair. Entre sa santé, sa mère malade et les attaques en ligne, elle se confie sans filtre.

Une vie marquée par l’épreuve

Loana se dit fatiguée, non pas à cause des polémiques, mais parce qu’elle veille sur sa mère, hospitalisée et en attente d’une opération. Elle espère que les masses détectées dans son ventre ne soient pas cancéreuses. « Je lui rends visite tous les jours, c’est le plus important », dit-elle, bien que cela lui demande beaucoup d’énergie.

Une vidéo récente la montrant dans la rue a suscité des rumeurs sur sa santé mentale. Elle explique simplement qu’elle sort souvent sans maquillage, surtout pour promener son chien malade à des heures tardives. « Je ne vais pas me mettre en Prada pour faire les courses », lance-t-elle, dénonçant des jugements trop rapides.

Victime d’un viol et d’un vol à l’arraché ces derniers mois, elle rappelle que son apparence ne doit pas définir son état d’esprit. « L’important, c’est de sortir mon chien, pas d’être belle », affirme-t-elle face aux critiques.

Soutien des fans et avenir incertain

Malgré les attaques en ligne, Loana trouve du réconfort dans le soutien de son public. « Sur Internet, quand quelqu’un m’insulte, quinze personnes le remettent à sa place », explique-t-elle. Elle prend le temps de répondre à ses fans chaque jour, un rituel qui lui fait du bien. Même dans la rue, elle reçoit des gestes de tendresse, comme cette mamie qui lui a offert une boîte de chocolats.

Sur le plan personnel, elle assure que la drogue est définitivement derrière elle. « Si on m’en proposait, je soufflerais dessus », dit-elle avec assurance. Depuis deux ans, elle a tenu bon et en est fière.

Côté professionnel, ses projets sont en pause, car elle préfère se concentrer sur sa mère et son chien malade. Elle vit grâce à ses aides pour personnes handicapées, son épargne et le soutien d’Alexia Laroche-Joubert, qui continue à payer son loyer.

Elle avoue avoir du mal à regarder la série sur Loft Story, où elle est incarnée par une actrice. Elle ne comprend pas les critiques de certains lofteurs : « Cette aventure nous a tous aidés, il ne faut pas cracher dans la soupe« .

Malgré tout, Loana rêve encore. Si elle espère trouver l’amour, son plus grand souhait reste de nager avec des dauphins. « C’est mon rêve ! », conclut-elle avec une touche d’espoir.