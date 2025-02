Pékin Express 2025 : un départ amer pour Moâde et Ludovic

Moâde et Ludovic ont été éliminés lors de l’épisode du 27 février de Pékin Express. Une sortie qui leur laisse un goût amer, eux qui pensaient aller plus loin dans l’aventure. Entre frustration et acceptation, ils reviennent sur leur expérience.

Une élimination au goût d’injustice

Interviewés par Téléstar, Moâde et Ludovic n’ont pas caché leur déception face à leur élimination. Ludovic s’est montré très direct en affirmant qu’ils « ne méritaient pas de sortir « . Pour lui, leur parcours solide ne justifiait pas une telle issue : « On joue la gagne tout le long et on est couillonnés au moment où il ne faut pas l’être ». Une amertume qu’il ne cache pas, d’autant plus qu’ils avaient tout mis en place pour réussir.

Moâde, de son côté, a adopté une vision plus mesurée. S’il reconnaît la frustration, il reste fier de leur parcours impressionnant. « On se voyait quand même plus loin », confie-t-il, tout en rappelant qu’ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes.

À voir Loana brise le silence sur toutes les insultes qu’elle a reçu

Une compétition où la chance joue un rôle clé

Le sujet de l’injustice a été abordé, mais Moâde a préféré relativiser. « Non, c’est vraiment du hasard. Je ne vois pas ce qu’on aurait pu faire de mieux », explique-t-il. Cette prise de recul montre qu’il a intégré que Pékin Express ne repose pas uniquement sur la performance, mais aussi sur des facteurs imprévisibles.

L’expérience leur a enseigné que malgré leur volonté et leur résilience, certains éléments échappent à tout contrôle. « C’est une des leçons de cette aventure », souligne Moâde. Leur parcours restera gravé dans leur mémoire, tout comme les défis relevés et les enseignements tirés de cette compétition hors normes.