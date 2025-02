Koh-Lanta 2025 : un rebondissement historique qui va bouleverser le jeu

De retour ce mardi 25 février 2025 sur TF1, Koh-Lanta promet un épisode rempli de stratégies inédites. Cette saison, intitulée « La Revanche des 4 Terres », s’annonce comme l’une des plus marquantes de l’histoire du programme.

Une mécanique de jeu totalement repensée

Chaque année, la production de Koh-Lanta innove pour surprendre les téléspectateurs. Cette saison reprend le concept de l’édition 2020 avec les aventuriers divisés en quatre tribus représentant leurs régions : Nord, Sud, Est et Ouest. Mais cette fois, un nouveau twist va totalement changer la dynamique du jeu.

Julien Magne, directeur de l’émission, confirme que « les aventuriers auront une influence directe sur le déroulement de la saison ».

Avec 30 000 candidatures pour cette édition, seuls 24 aventuriers ont été sélectionnés. Ils devront rivaliser d’énergie et de stratégies pour espérer remporter les 100 000 euros en jeu. Une compétition qui s’annonce intense et pleine de rebondissements.

Des candidats inoubliables et une nouveauté inédite

Parmi les participants de cette édition, Pauline, une maître-nageuse corse passionnée par le mermaiding, apporte une touche insolite au casting. Sa pratique consistant à nager avec une queue de sirène pourrait captiver les fans. Autre figure marquante : Allan, fils de Marjorie, candidate emblématique de l’édition 2007, qui tentera de faire honneur à sa mère.

La production innove également avec un after-show diffusé en deuxième partie de soirée après la réunification. Ce rendez-vous permettra aux fans de réagir en direct aux moments forts de l’épisode, tout en s’appuyant sur les archives de Koh-Lanta pour enrichir l’expérience. « On veut prolonger l’immersion et développer les débats déjà très actifs sur les réseaux sociaux », explique Rémi Faure, directeur des programmes de TF1.

Une stratégie qui va marquer l’histoire

Denis Brogniart l’affirme : cette saison va réserver le plus grand coup de bluff de toute l’histoire de Koh-Lanta. « Si on m’avait dit que ce que vous allez voir pouvait arriver, j’aurais répondu : ‘Mais non, ce n’est pas un film !’ », déclare-t-il. Une manoeuvre qui risque de déstabiliser les candidats et d’offrir aux téléspectateurs des moments inoubliables. Cette stratégie, digne des plus grands joueurs, pourrait bien être la plus marquante jamais vue dans l’émission.