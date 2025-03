Cécile (Mariés au premier regard) : Son adoption au Maroc tourne au drame

Depuis sa participation à Mariés au premier regard, Cécile partage son quotidien avec sa communauté sur les réseaux sociaux. Ce 24 février, elle a annoncé avec beaucoup d’émotion la disparition de son chien Karma, adopté au Maroc en 2023.

Un nouveau deuil pour Cécile

Cécile s’est fait connaître lors de la saison 5 de « Mariés au premier regard », où elle avait été mariée à Alain. Leur compatibilité était de 83%, mais leur relation n’a pas tenu sur la durée. Depuis, elle partage sa vie à Marseille, ses vacances en Corse avec sa fille Anissa et surtout, son amour pour les animaux.

Très attachée à ses chiens, elle avait déjà vécu un drame en décembre 2023 avec la perte d’Elvis, son fidèle compagnon, suite à une pancréatite. Ce 24 février, elle a dû faire face à une nouvelle perte : Karma, un chien adopté au Maroc, atteint d’une grave maladie. « Il prenait au moins dix médicaments par jour, mais il ne souffrait pas », expliquait-elle encore en janvier. Malheureusement, son état s’est aggravé et Cécile a pris la douloureuse décision de le laisser partir.

Face à cette épreuve, elle a reçu de nombreux messages de soutien et a tenu à remercier ses abonnés en story Instagram, où elle est apparue en larmes.

Une nouvelle aventure pour trouver l’amour

Malgré cette dure épreuve, Cécile reste ouverte à l’amour. M6 s’apprête à lancer la neuvième saison de « Mariés au premier regard » le 3 mars prochain, et la chaîne a décidé d’offrir une seconde chance à plusieurs anciens candidats emblématiques, dont Cécile.

Elle rejoindra ainsi Ludivine et Marie (saison 8), Jefferson (saison 7), Yannick et Justin (saisons 5 et 1) pour une nouvelle expérience, bien que cette fois, sans mariage à la clé. Sur sa vidéo de présentation, elle apparaît aux côtés de son chien Karma et déclare être « enfin prête à trouver l’amour« .

Ses critères ? Un homme entre 35 et 45 ans, passionné par les animaux et la nature. Une nouvelle aventure commence pour celle qui, malgré les épreuves, garde espoir en l’avenir.