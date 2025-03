Michou agressé au Brésil : son voyage tourne au cauchemar

Le youtubeur Michou a vécu une mésaventure inattendue lors de son séjour au Brésil. Victime d’un vol en pleine rue, il s’est retrouvé sans téléphone après une agression qui l’a marqué. De retour en France, il a partagé son expérience avec sa communauté, déclenchant une vague de réactions sur les réseaux sociaux.

Michou victime d’un vol en pleine rue

« De retour du Brésil… sans téléphone… » C’est avec ces mots que Michou a annoncé la mauvaise nouvelle à ses abonnés ce lundi 3 mars 2025 sur son compte X (anciennement Twitter). Il a accompagné son message d’une capture de géolocalisation, prouvant que son smartphone était toujours de l’autre côté de l’Atlantique.

L’annonce a immédiatement fait réagir de nombreux internautes. Certains ont exprimé leur solidarité, tandis que d’autres ont préféré ironiser sur sa malchance récente : « Plus de tel, plus de meuf, peut-être que demain sa chaîne Twitch va sauter aussi », « Ça fait partie de l’expérience sociale quand tu pars en vacs là-bas » ou encore « Courage, entre Elsa et maintenant ça commence à faire beaucoup ».

Un voyage qui vire au drame

Quelques heures après son tweet, Michou est revenu sur son mauvais souvenir lors d’un live Twitch, détaillant l’incident avec son humour habituel. « J’ai commencé à courir derrière le scooter, j’ai crié un peu, puis je me suis dit que ça ne servait à rien », a-t-il raconté à ses abonnés, soulignant que tout s’était passé « en pleine rue devant tout le monde« .

Malgré son envie de récupérer son téléphone, il a vite réalisé le danger de la situation. « Au bout de dix secondes, je me dis : ‘Mich… Qu’est-ce que tu vas faire… Le mec est en scooter, donc déjà, tu peux courir longtemps, il te trace. Et en plus si tu rattrapes le scooter, c’est bien, mais à tout moment, il sort un couteau.' »

Michou, connu pour son tempérament jovial, semble avoir pris cette expérience avec philosophie. Néanmoins, cet événement restera gravé dans sa mémoire et marquera sans doute ses prochaines destinations de voyage.