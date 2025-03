Deva Cassel brise le silence sur l’ombre envahissante de Vincent Cassel et Monica Bellucci : Je me sentais étouffée

Deva Cassel, fille de Vincent Cassel et Monica Bellucci, s’est livrée sur l’impact de la notoriété de ses parents dans une interview accordée au Parisien. Si elle a rejeté le cinéma dans un premier temps, la jeune femme de 20 ans a finalement embrassé cette voie, bénéficiant des précieux conseils de ses parents.

Un rejet initial du cinéma

Dès son plus jeune âge, Deva Cassel a ressenti une forme de pression implicite liée à la carrière de ses parents. Issue d’une famille de célèbres acteurs, elle a expliqué avoir instinctivement repoussé l’idée de suivre la même trajectoire.

Elle confie s’être sentie étouffée par les attentes que d’autres plaçaient en elle, comme si son destin était scellé. Contrairement aux idées reçues, elle précise que ses parents ne l’ont jamais poussée dans cette direction, mais que la simple présence de leur notoriété influençait déjà les perceptions extérieures.

Un choix personnel et assumé

Après avoir longtemps hésité, Deva Cassel a décidé d’accepter cette réalité et de se forger sa propre identité dans le milieu. Loin de céder à une pression extérieure, elle a embrassé la carrière d’actrice et de mannequin en toute autonomie.

Malgré son jeune âge, elle affirme avoir pris cette décision par pur intérêt personnel, et non pour satisfaire un quelconque héritage familial. Ce choix lui a permis de gagner en indépendance et de se sentir enfin à l’aise avec son parcours.

Le soutien discret mais efficace de ses parents

Bien que distants sur ses choix de carrière, Vincent Cassel et Monica Bellucci ont tout de même offert à leur fille les conseils essentiels pour naviguer dans ce milieu. Dès son plus jeune âge, ils l’ont encouragée à faire ses propres expériences et à apprendre de ses erreurs.

Deva souligne que cette approche lui a permis de grandir rapidement et de bâtir son propre chemin sans dépendre constamment de leur influence. Grâce à cette confiance donnée très tôt, elle s’est sentie protégée mais libre de prendre ses propres décisions.

Les valeurs inculquées par ses parents

Parmi les nombreux conseils prodigués par ses parents, deux valeurs ressortent particulièrement : la passion et l’humilité. Pour Deva, ces éléments sont indispensables pour réussir durablement dans le milieu du cinéma et du mannequinat.

Elle estime que ces principes lui permettent de garder les pieds sur terre et de ne pas se laisser aveugler par la célébrité. Cette philosophie, transmise par Vincent Cassel et Monica Bellucci, l’aide aujourd’hui à avancer avec sérénité et assurance dans cette industrie exigeante.