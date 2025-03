Céline Dion piégée par l’intelligence artificielle : des chansons inédites inquiètent ses fans !

Depuis quelques jours, les fans de Céline Dion ont eu la surprise de découvrir de nouveaux titres inédits sur les principales plateformes de streaming musical. Le plus étonnant ? Aucune annonce officielle n’a été faite et l’équipe de la chanteuse a rapidement réagi en affirmant qu’il s’agissait d’une supercherie liée à l’intelligence artificielle.

Des morceaux inconnus mis en ligne sans annonce

Le 3 mars dernier, plusieurs chansons comme « Oublier ton parfum », « Un jour sans fin », « Voyage ensemble » et « Vole avec moi » ont mystérieusement fait leur apparition sur Spotify, Apple Music et Amazon Music. Habituellement, chaque sortie musicale de Céline Dion s’accompagne d’une promotion soigneusement orchestrée, ce qui a immédiatement interpellé les fans. L’absence de communication sur ces morceaux a laissé planer le doute quant à leur origine.

D’autant plus que ces titres ne figuraient pas sur les comptes officiels de la chanteuse. Ils ont été publiés sous le label Soleil Music, inconnu dans l’univers musical de Céline Dion, renforçant les soupçons sur une potentielle exploitation frauduleuse de son identité.

Des anomalies qui sèment le doute

Très vite, en écoutant ces morceaux, plusieurs détails ont mis la puce à l’oreille des admirateurs de la diva québécoise. Les visuels utilisés pour accompagner ces titres semblaient étrangement artificiels et les paroles laissaient à désirer, manquant du raffinement habituel de ses compositions. Bien que la voix ressemble étrangement à celle de Céline Dion, les fans les plus aguerris ont rapidement perçu une certaine froideur et un manque de naturel dans l’interprétation.

Ces incohérences ont alimenté l’hypothèse d’un contenu généré par intelligence artificielle, une technologie capable d’imiter à la perfection la voix et le style des artistes. Face à l’ampleur du phénomène, l’équipe de Céline Dion n’a pas tardé à réagir afin de mettre en garde les fans contre cette tromperie.

Une réaction ferme face à la supercherie

Sur le compte Instagram officiel de la chanteuse, un communiqué a été publié afin de clarifier la situation. Son équipe a dénoncé une escroquerie digitale, précisant que ces morceaux ne faisaient pas partie de la discographie officielle de Céline Dion. « Il a été porté à notre attention que de la musique générée par intelligence artificielle, non autorisée, prétendant contenir des performances musicales de Céline Dion, ainsi que son nom et son image, circule actuellement en ligne et sur diverses plateformes de services numériques. Veuillez noter que ces enregistrements sont faux, non approuvés et ne font pas partie de sa discographie officielle », pouvait-on lire.

L’affaire a immédiatement relancé le débat sur les dangers de l’intelligence artificielle dans l’industrie musicale, un sujet de plus en plus préoccupant pour les artistes et leurs équipes. Céline Dion n’est d’ailleurs pas la première victime de cette nouvelle ère numérique où des voix célèbres sont détournées à des fins frauduleuses.

Des précédents inquiétants

Ce n’est pas la première fois que Céline Dion se retrouve impliquée, malgré elle, dans une affaire de fausse musique créée par intelligence artificielle. Ces dernières années, plusieurs artistes ont vu leurs voix reproduites à l’identique dans des enregistrements qu’ils n’ont jamais réalisés. Le développement rapide de cette technologie rend les imitations plus réalistes et donc plus trompeuses pour le grand public.

Désormais, les fans devront faire preuve d’une grande vigilance et se référer uniquement aux plateformes officielles pour s’assurer de la véracité des nouvelles sorties musicales de l’artiste. Reste à savoir quelles mesures légales pourraient être mises en place pour éviter que d’autres stars soient victimes de ce type d’usurpation.

