Benjamin Castaldi inquiet pour son mariage : il surprend sa femme avec un autre homme et réagit cash !

Benjamin Castaldi a récemment confié ses préoccupations concernant son couple lors d’une interview sur Europe 2. L’animateur a raconté avoir surpris sa femme, Aurore Aleman, en train de passer l’après-midi avec un autre homme, qui n’était autre que Guillaume, le mari de sa chroniqueuse Marie Solis. Une situation qui a éveillé chez lui une certaine inquiétude.

Une rencontre qui fait parler

L’ancien animateur de Secret Story ne s’attendait pas à tomber sur Aurore Aleman accompagnée de Guillaume dans un café. Cette rencontre, bien que totalement anodine pour Marie Solis, a néanmoins semé le doute dans l’esprit de Benjamin Castaldi. L’animateur a avoué qu’il ne s’attendait pas à voir sa femme aussi proche du mari de sa collègue.

Marie Solis, elle, n’a pas semblé troublée par la situation, expliquant que son époux et Aurore Aleman entretenaient une amitié sincère et sans ambiguïté. Pourtant, Castaldi n’a pas pu cacher une certaine nervosité en évoquant cet après-midi entre sa femme et un autre homme, bien qu’il ait tenté d’en parler avec humour.

Un couple sous tension ?

Ce n’est pas la première fois que des doutes sont évoqués dans le couple Castaldi-Aleman. En 2020, Aurore Aleman avait déjà manifesté une certaine jalousie en contactant Cyril Hanouna pour lui demander si une chroniqueuse partageant l’antenne avec son mari était en couple. Ce geste avait alors surpris bon nombre de personnes, révélant une tension parfois présente au sein de leur relation.

Pourtant, ceux qui connaissent bien Benjamin Castaldi assurent qu’il est profondément attaché à sa femme. Malgré les inquiétudes et discussions suscitées par cette dernière anecdote, le couple semble toujours uni, même si certaines situations viennent occasionnellement raviver des doutes.