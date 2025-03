Jonathan Cohen quitte tout pour une vie en pleine nature : J’avais besoin de me ressourcer loin de Paris

Jonathan Cohen a pris une décision radicale en quittant l’effervescence parisienne pour s’installer dans une maison de campagne autosuffisante. L’acteur et humoriste aspire à une vie plus paisible, au plus près de la nature. Ce choix lui permet de se recentrer sur sa famille et de profiter d’un cadre plus serein.

Un refuge écologique en pleine nature

Faisant le choix de la simplicité, Jonathan Cohen a opté pour une demeure écologique et autonome. Sa maison est équipée d’un système de récupération d’eau de pluie et construite avec des matériaux naturels. L’intérieur, décoré avec du bois brut et un mobilier épuré, dégage une ambiance chaleureuse et minimaliste, parfaitement en accord avec son désir de retour à l’essentiel.

Grâce à de grandes baies vitrées, il peut admirer un paysage magnifique au quotidien. Ce cadre exceptionnel lui offre une véritable bulle de tranquillité, loin du stress et du rythme effréné de la ville. Une manière de se reconnecter à la nature tout en profitant du confort moderne d’une habitation autosuffisante.

Une vie axée sur l’autosuffisance

Avec cette nouvelle maison, Jonathan Cohen a misé sur l’autonomie alimentaire. Son potager lui permet de cultiver ses propres fruits et légumes, réduisant ainsi sa dépendance aux grandes surfaces. Ce mode de vie reflète une volonté de consommer plus responsable et de privilégier une alimentation saine pour sa famille.

En plus de son potager, l’acteur profite pleinement de son nouvel environnement en pratiquant des activités en plein air. Se promenant régulièrement en forêt et savourant les plaisirs simples, il trouve un équilibre qui lui manquait dans le tumulte parisien. Entre ses projets professionnels, ces moments de détente sont devenus essentiels à son bien-être.

Un changement bénéfique pour lui et sa famille

Jonathan Cohen souhaitait avant tout offrir un cadre de vie plus apaisant à sa famille. Vivre loin de la ville lui permet de passer plus de temps avec ses proches, loin des distractions urbaines et du bruit incessant. Cette nouvelle organisation de vie lui permet de savourer des instants précieux avec ses enfants et de ralentir le rythme.

Les soirées au coin du feu, les longues discussions en famille et les moments passés en pleine nature sont désormais au cœur de son quotidien. Ce choix de vie traduit une recherche de sérénité, privilégiant les choses simples plutôt que les mondanités parisiennes. Une transition qui semble lui réussir et lui offrir un bien-être tant recherché.