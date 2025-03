Florent Manaudou en couple avec Elsa Bois ? Jean-Marc Généreux lâche une phrase qui sème le doute !

Florent Manaudou et Elsa Bois, dont la complicité sur le parquet de « Danse avec les stars » n’a échappé à personne, sont au cœur des rumeurs. Certains spectateurs y voient une possible romance, surtout après la récente séparation d’Elsa Bois. Jean-Marc Généreux, juge emblématique de l’émission, a tenu à répondre à ces spéculations.

Une alchimie qui intrigue

Dès les premières performances de Florent Manaudou et Elsa Bois, les internautes ont remarqué une forte connexion entre les deux partenaires. Leurs regards, leur synchronisation et leur aisance sur scène ont rapidement nourri des rumeurs de rapprochement.

Cette situation a été accentuée par la récente séparation d’Elsa Bois et de Michou, son ancien compagnon. Pour beaucoup, il n’en fallait pas plus pour imaginer qu’une nouvelle histoire pourrait voir le jour entre la danseuse et le nageur multi-médaillé.

Jean-Marc Généreux met les choses au clair

Interrogé dans « Buzz TV » de TV Magazine, Jean-Marc Généreux a décidé de tempérer les spéculations. Il a expliqué que les relations entre danseurs et célébrités sont souvent sujettes à interprétation : « Nous, les juges, on interagit seulement par les magnétos… Oui, on entend des bruits en coulisses, mais moi je ne m’attache pas à ces ragots. »

Il a même ajouté avec une pointe d’humour que, selon lui, « ça va tomber à l’eau« , un clin d’œil évident aux origines de nageur de Florent Manaudou. Son avis semble clair : il ne croit pas à une liaison entre les deux stars de l’émission.

Une romance ou un simple jeu de rôles ?

Selon Jean-Marc Généreux, ce que beaucoup perçoivent comme une alchimie amoureuse pourrait n’être qu’un jeu d’interprétation scénique. La danse exige une grande proximité physique et émotionnelle, ce qui peut facilement donner l’impression d’un rapprochement sentimental.

Le juge insiste sur le fait que les danseurs professionnels sont habitués à créer de l’émotion pour convaincre le public et les jurés. Ainsi, cette complicité visible entre Elsa Bois et Florent Manaudou relèverait davantage du domaine artistique que du sentiment amoureux.