M. Pokora se confie sur son couple avec Christina Milian : Être en couple ne veut pas dire rester collé 24h sur 24

M. Pokora s’est confié sur sa relation avec Christina Milian lors d’une interview exclusive accordée au magazine Gala, publiée le 27 mars 2025. En pleine promotion de sa tournée « Adrénaline », le chanteur a évoqué l’évolution de son couple et l’importance de cultiver l’amour sur le long terme, tout en préservant son indépendance.

Un amour qui évolue avec le temps

L’interprète de « Juste une photo de toi » reconnaît que l’amour traverse différentes phases et qu’il est essentiel de raviver la flamme malgré les années qui passent. Selon lui, être en couple ne signifie pas être inséparables en permanence. Il insiste sur l’importance de laisser à chacun des moments pour soi, une philosophie qui semble avoir renforcé son équilibre amoureux avec Christina Milian.

Lorsqu’il parle de sa femme, M. Pokora se montre particulièrement touchant. Il confie avoir tout donné dans cette relation et affirme que Christina le connaît désormais mieux que lui-même. Leur complicité s’étend bien au-delà de leur vie privée, puisqu’ils partagent également des projets professionnels dans l’industrie musicale, une passion commune qui soude leur relation au fil des années.

Un père impliqué et exigeant

Si l’artiste met un point d’honneur à entretenir la solidité de son couple, il est tout aussi investi dans son rôle de père. Papa de deux garçons, Isaiah (5 ans) et Kenna (bientôt 4 ans), il se définit comme un « papa poule », toujours soucieux du bien-être de ses enfants. Il privilégie le temps passé en famille et s’assure de leur offrir des moments simples et authentiques, loin des écrans et de l’hyperconnexion.

Toutefois, malgré sa tendresse naturelle, M. Pokora tient à inculquer des valeurs essentielles à ses fils. Il impose un cadre éducatif structuré, où le respect et le savoir-vivre occupent une place importante. Pour lui, il est crucial qu’Isaiah et Kenna grandissent avec des repères solides, afin de devenir des adultes équilibrés et conscients du monde qui les entoure.

Une fierté familiale assumée

En regardant le chemin parcouru, M. Pokora ne cache pas sa satisfaction. Il se dit fier de voir sa famille évoluer dans une atmosphère saine et harmonieuse. Il considère que cette stabilité est le fruit d’efforts continus, tant du côté amoureux que paternel. Malgré un emploi du temps chargé avec la tournée « Adrénaline », il s’efforce de préserver cet équilibre familial, essentiel à son bonheur personnel.

Loin des projecteurs, l’artiste savoure chacun des instants passés avec sa femme et ses enfants, convaincu que l’amour et l’éducation sont les piliers sur lesquels repose son épanouissement.

