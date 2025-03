À 67 ans, Inès de la Fressange fascine encore : J’ai un âge respectable pour faire mannequin…

À 67 ans, Inès de la Fressange ne semble pas décidée à ralentir. L’ancienne mannequin devenue créatrice de mode enchaîne les projets : collaborations avec de grandes maisons, campagnes publicitaires et ouvrages à succès. L’icône de l’élégance parisienne ne compte pas quitter le devant de la scène de sitôt, bien au contraire.

Une carrière qui ne faiblit pas

Malgré son âge, Inès de la Fressange reste une figure incontournable de la mode. Pendant une décennie, elle a imaginé des collections pour Uniqlo, prouvant ainsi que son influence créative ne s’est jamais essoufflée. En 2023, elle est même revenue sur les podiums pour des marques aussi prestigieuses que Balenciaga ou encore Charles de Vilmorin, démontrant qu’elle conserve une aura intacte dans l’univers de la haute couture.

Aujourd’hui, elle représente la crème Eight Hour d’Elizabeth Arden, une formule culte qu’elle connaît depuis ses débuts. Elle retrouve également la maison Roger Vivier, avec laquelle elle collabore depuis 2004, en qualité d’ambassadrice. Loin de ralentir, elle continue de cumuler les engagements avec une énergie admirable.

Un emploi du temps chargé… par choix

Quand on lui parle de ses résolutions de nouvel an, Inès confie qu’elle aspire à ralentir. « Tous les 1er janviers, ma résolution est de travailler moins, d’avoir une vie plus sereine, plus calme », explique-t-elle. Elle rêverait passer plus de temps à la campagne, à pratiquer du yoga ou à mener une vie paisible.

Mais la réalité la rattrape vite. Ses projets professionnels lui plaisent trop pour qu’elle les refuse. « On me propose des choses qui m’amusent, alors je ne dis pas non », avoue-t-elle dans une interview accordée au Journal du Dimanche. Loin de subir son rythme de travail, elle le choisit en toute liberté, portée par l’enthousiasme et la passion.

Ambassadrice beauté à tout âge

Lorsqu’on lui a proposé d’incarner la célèbre crème Eight Hour d’Elizabeth Arden, Inès a d’abord été étonnée : « J’ai quand même un âge respectable pour faire mannequin… Puis j’ai été flattée. » Ce partenariat n’a rien d’un hasard opportuniste, car elle utilise ce produit depuis ses débuts dans la mode.

Elle se souvient de l’époque où la fameuse crème faisait partie des indispensables en backstage des défilés. « On s’en servait comme d’un gloss. Et je suis restée attachée à cette crème : elle est multiusage et le tube dure une éternité. » Pour elle, ce produit emblématique symbolise une beauté à la fois intemporelle et pratique, fidèle à son image.

Un projet familial avec Roger Vivier

Proche de la maison Roger Vivier depuis presque vingt ans, Inès de la Fressange s’investit désormais dans une collaboration inédite. En octobre prochain, un nouveau projet verra le jour, auquel participeront ses filles, Nine Marie et Violette Marie, nées de son union avec Luigi d’Urso. Un événement qui mêle mode, transmission et lien familial.

« J’ai récemment posé pour Roger Vivier avec mes filles », confie-t-elle. « C’était comme une évidence, elles ont grandi avec la marque. » À travers cette campagne, Inès ne se contente pas de représenter la marque : elle y insuffle aussi une dimension intime, en partageant la lumière avec les deux jeunes femmes qui ont grandi dans son sillage.

Une Parisienne dans l’âme

Inès de la Fressange reste fidèle à son image d’icône chic et discrète. Auteure de plusieurs livres, dont La Parisienne et Haute-Couture, elle partage sa vision de l’élégance française. Ses ouvrages, devenus des références, mêlent conseils de style, astuces beauté et observations sur l’art de vivre à la parisienne.

Même si elle rêve parfois de calme et d’évasion, elle continue de porter haut les couleurs de la mode française, tout en prônant naturel, simplicité et raffinement. Inès incarne ainsi, à plus de 60 ans, un idéal d’élégance qui ne vieillit pas.