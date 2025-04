Meghan Markle relance une marque française oubliée : les jeunes craquent pour sa cocotte tendance

Depuis le lancement de sa série « With Love, Meghan » sur Netflix, Meghan Markle a provoqué sans le vouloir une impressionnante hausse des ventes pour une marque française centenaire. Une simple cocotte en fonte de la marque Le Creuset, présente dans un épisode, a suffi à relancer la fascination pour ces produits emblématiques du patrimoine hexagonal.

Un coup de projecteur inattendu

Dans une scène de cuisine anodine, Meghan Markle s’active entourée de célébrités. Mais ce sont les ustensiles posés sur le plan de travail qui attirent l’œil des téléspectateurs. Une cocotte Le Creuset, reconnaissable entre mille, trône fièrement à l’écran. Bien que la marque ne soit à aucun moment mentionnée, le gros plan insistant sur l’objet ne laisse place à aucun doute.

Résultat ? Sur TikTok, le hashtag dédié à Le Creuset explose avec près de quinze millions de vues, principalement générées par des jeunes amateurs de cuisine séduits par le style rétro-chic de l’accessoire. Cette soudaine visibilité permet à la marque de bénéficier d’un nouveau souffle, après une période assez discrète sur le marché mondial.

À voir Chloé (L’île de la tentation) accusée de blackfishing : J’ai fait un test ADN, j’ai rien à cacher

Une série Netflix minimalist chic

Lancée le 4 mars 2025, la série « With Love, Meghan » a séduit par sa mise en avant des plaisirs simples et de l’authenticité. Entre jardinage, recettes familiales et moments conviviaux entre célébrités, Meghan propose un art de vivre épuré qui fait écho aux tendances actuelles.

En cuisine, elle utilise des ustensiles sobres et élégants, comme la fameuse cocotte, parfaitement intégrée à l’esthétique soignée de la série. Ce choix, bien que subtil, porte ses fruits : à peine quelques jours après la diffusion, plusieurs boutiques rapportent un bond des recherches liées à la cocotte couleur « Berry », une teinte rose-pourpre récemment rééditée.

Le renouveau d’une marque centenaire

Fondée en 1925 à Fresnoy-le-Grand, dans l’Aisne, Le Creuset est l’un des grands noms du savoir-faire culinaire français. Pourtant, en 1988, la société touche le fond suite à une série de rachats désastreux. Elle est sur le point de disparaître quand Paul Van Zuydam, un entrepreneur sud-africain, décide de racheter l’entreprise.

Aujourd’hui âgé de 87 ans, il continue de diriger Le Creuset à distance, supervisant la modernisation de la production et la stratégie internationale. Sous son impulsion, la marque a su élargir sa gamme avec des formats plus adaptés aux besoins contemporains, comme sa « Gourmand Collection », axée sur des portions individuelles.

Une stratégie marketing discrète mais efficace

En plus de cette refonte produit, Le Creuset a multiplié les collaborations et placements de produit judicieux. Même si l’apparition dans la série de Meghan Markle semble fortuite, elle s’inscrit dans une logique maîtrisée de visibilité à travers les contenus culturels populaires.

À voir Jean-Claude Van Damme visé par une plainte choquante : accusé de relations avec des victimes de trafic

La relance de la teinte « Berry », abandonnée en 2019, s’inscrit dans une stratégie plus large : répondre aux envies actuelles de cocooning, de douceur et de références nostalgiques. La marque mise désormais sur une clientèle rajeunie et sensible aux objets esthétiques et durables.

Une nouvelle génération conquise

Grâce à Meghan Markle, Le Creuset séduit un public plus jeune, friand d’un lifestyle influencé par le bien-être, la tradition et la durabilité. Les ventes repartent à la hausse, et la notoriété de la marque s’étend bien au-delà des frontières françaises.

Ce retour en grâce est une nouvelle victoire pour une entreprise qui, il y a encore quelques décennies, était proche de disparaître. Aujourd’hui, l’icône de la cocotte tricolore trouve une nouvelle place dans les cuisines du monde entier.