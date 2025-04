Pierre Palmade libéré dès ce mercredi : il purgera sa peine sous bracelet électronique

Pierre Palmade s’apprête à sortir de prison. Incarcéré depuis décembre 2024 pour avoir provoqué un accident sous l’emprise de stupéfiants, l’humoriste de 57 ans a obtenu un aménagement de peine. Il quittera la prison de Bordeaux-Gradignan ce mercredi 16 avril à 9 heures, pour purger le reste de sa peine à domicile, sous bracelet électronique.

Une décision surprise de la cour d’appel de Bordeaux

C’est ce mardi 15 avril 2025 que la cour d’appel de Bordeaux a tranché : Pierre Palmade pourra bénéficier d’un régime de semi-liberté, malgré la gravité des faits. La chambre de l’application des peines a suivi globalement la première décision rendue en mars, tout en modifiant certains horaires de contrôle. L’ancien complice de Muriel Robin reste cependant soumis à des conditions strictes.

Parmi celles-ci, l’interdiction formelle de contacter les victimes figure en bonne place. Un cadre jugé indispensable par la justice, pour assurer la sécurité des parties civiles et la bonne exécution de la peine.

Une audience discrète mais décisive

L’examen de la demande de placement sous bracelet électronique remonte au 11 avril dernier. L’audience, qui s’est tenue à huis clos, a permis à Pierre Palmade de présenter sa situation à distance, par visioconférence, depuis le centre pénitentiaire. Selon RTL, le comédien a exprimé sa volonté de réparer, autant que possible, les conséquences de l’accident.

À voir Mariés au premier regard : après une nuit torride, Keyn prend ses distances avec Jennifer

La décision était attendue pour le 17 avril, mais elle a finalement été rendue deux jours plus tôt, à la surprise générale. Ce retournement de situation soulève de nombreuses réactions, notamment de la part des associations de victimes de la route.

Un parcours carcéral sous très haute surveillance

Depuis son incarcération en décembre 2024, Pierre Palmade a vécu un isolement total. L’administration pénitentiaire avait pris des mesures de sécurité exceptionnelles, après qu’un individu ait tenté de s’introduire dans sa cellule. L’acteur bénéficiait donc d’un régime d’isolement renforcé, avec des contrôles réguliers et des rondes supplémentaires.

En parallèle, ses avocats ont mis en avant son état de santé fragile, plaidant pour un aménagement de peine plus adapté. Ce sont ces éléments, combinés à son comportement en détention, qui ont convaincu la justice de revoir sa position.

Une condamnation lourde après un drame marquant

Rappelons que Pierre Palmade a été condamné à cinq ans de prison, dont deux fermes, après avoir provoqué en février 2023 un terrible accident de la route sous l’emprise de cocaïne. Ce soir-là, il percute un véhicule en sens inverse. À bord : un homme, son fils, et une femme enceinte de six mois. Le bébé n’a pas survécu, et les autres passagers ont été grièvement blessés.

Ce drame a profondément marqué l’opinion publique. Pierre Palmade, visiblement bouleversé, a entrepris dès les premiers mois de détention plusieurs démarches pour obtenir un régime de peine aménagée. Sa première demande, acceptée en mars, avait été contestée par le parquet, provoquant son maintien en détention… jusqu’à aujourd’hui.

À voir Horoscope numérologique d’avril 2025 : les Français doivent-ils s’attendre à un bouleversement total ?