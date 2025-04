Clash entre Nathalie Marquay et Shauna Sand dans The Power : trahison et tensions en pleine ascension

Dans The Power, l’alliance entre Nathalie Marquay et Shauna Sand vole en éclats. La veuve de Jean-Pierre Pernaut encaisse mal d’être désignée comme Power Player par une candidate qu’elle pensait proche. Un moment de tension intense, capté dans le prochain épisode du jeu de W9.

Une désignation qui brise une alliance

Dans le teaser du prochain épisode de The Power, Nathalie Marquay est en colère. Alors que Shauna Sand devait identifier le Power Player pour sauver sa place, son choix s’est porté sur celle qu’elle considérait pourtant comme une amie dans l’aventure. La déception est visible : “Tu joues à quoi là ?” lâche Nathalie, abasourdie par cette trahison inattendue.

Pour Shauna Sand, ce choix n’a pas été facile. Dans un moment de regret sincère, elle affirme : “Je n’aurais pas dû passer l’appel du Power Player. J’ai suivi mon cœur.” Ces mots montrent bien à quel point les émotions prennent le dessus dans ce jeu où chaque décision peut coûter cher, tant stratégiquement qu’humainement.

Des relations explosives dans une saison sous haute tension

Depuis le 7 avril 2025, The Power est de retour sur W9 avec une saison 2 encore plus stratégique et émotionnelle. Ce jeu met en compétition 14 candidats aux liens complexes : certains se retrouvent après des aventures passées, d’autres se croisent pour la première fois, mais tous partagent une envie féroce de gagner.

Parmi les participants, on retrouve notamment Mélanie Dedigama, Jessica Errero, Manon Tanti, Sarah Fraisou, ou encore Vincent Queijo. Ce dernier a d’ailleurs été le premier Power Player de la saison, rôle clé mais à double tranchant, tant il expose à la suspicion et aux coups bas.

Shauna Sand face à un choix cornélien

Shauna Sand, après sa défaite face à Manon Tanti lors d’un duel, devait absolument deviner l’identité du Power Player pour rester dans le jeu. Deux noms s’imposaient à elle : Vincent Queijo et Nathalie Marquay. C’est finalement vers la veuve de Jean-Pierre Pernaut qu’elle s’est tournée, provoquant un véritable séisme émotionnel.

Son choix, bien que stratégique, lui a coûté une amitié précieuse. Dans une séquence poignante, elle déclare : “Je suis désolée Nathalie, parce que je t’aime beaucoup. C’est très dur ce jeu.” En quelques mots, elle résume la complexité du jeu social et l’impact des choix sur la dimension humaine de cette aventure.

Un avant-goût d’un épisode sous haute tension

La bande-annonce publiée sur le compte X de W9 donne le ton : tensions, déceptions et stratégie seront au cœur du prochain épisode. Le public découvrira une Nathalie Marquay blessée, qui perd foi en une alliée de confiance, et une Shauna Sand vulnérable, victime d’un jeu où les émotions sont aussi fortes que les tactiques.

La suite de The Power promet d’être explosive, avec des alliances prêtes à voler en éclats à chaque révélation. Qui sera le prochain à tomber sous le poids des trahisons ?