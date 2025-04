Cristaux pour les saison d’eclipse

La saison des éclipses est connue pour bouleverser les énergies, déclencher des prises de conscience et accélérer les transformations personnelles. Pour accompagner ces périodes intenses, certains cristaux peuvent aider à se recentrer, à lâcher prise et à mieux accueillir le changement. Voici trois pierres précieuses à privilégier durant cette phase cosmique particulière.

Obsidienne noire : la pierre d’ancrage face au chaos

Quand les éclipses viennent secouer nos repères, l’obsidienne noire est idéale pour <b>rester centré et stable émotionnellement</b>. Cette pierre volcanique absorbe les énergies négatives et aide à couper les liens toxiques, permettant de faire le tri entre ce qui doit être conservé et ce qui peut être libéré.

Elle est aussi réputée pour favoriser l’introspection profonde, ce qui en fait une alliée puissante pour <b>faire émerger les vérités cachées</b>. En période d’éclipse, où tout peut remonter à la surface, elle soutient les processus de guérison intérieure avec force et clarté.

Utilisée en méditation ou portée sur soi, l’obsidienne noire aide à affronter les bouleversements avec courage, en gardant un <b>ancrage solide malgré les turbulences</b> du moment.

Labradorite : protection et intuition renforcées

La labradorite est connue pour sa capacité à <b>créer un champ énergétique protecteur</b> autour de celui qui la porte. Durant les éclipses, où les émotions et énergies collectives sont particulièrement denses, cette pierre agit comme un bouclier contre les interférences extérieures.

Elle stimule aussi l’intuition et la connexion spirituelle, permettant de <b>mieux comprendre les signes et les synchronicités</b> qui accompagnent souvent cette période. Sa lumière irisée rappelle que, même dans l’obscurité, il y a toujours une guidance.

La labradorite est donc parfaite pour les personnes hypersensibles ou sujettes à l’angoisse, car elle aide à <b>clarifier les ressentis et les intentions</b>, tout en gardant une distance saine avec les projections des autres.

Sélénite : clarté et purification émotionnelle

Douce et lumineuse, la sélénite agit comme un baume énergétique qui vient <b>apaiser les tensions accumulées</b> durant la saison des éclipses. Elle favorise la clarté mentale, aide à voir les situations avec recul et soutient les prises de décision en période de transition.

Connue pour sa capacité à nettoyer les autres cristaux, la sélénite est aussi un outil puissant pour <b>purifier son champ énergétique personnel</b>. Elle peut être placée sous l’oreiller, sur un autel ou utilisée lors de rituels pour ramener calme et équilibre.

Elle invite à se reconnecter à sa lumière intérieure, à se libérer des poids inutiles et à accueillir les <b>nouvelles fréquences énergétiques</b> que les éclipses peuvent faire émerger dans notre vie.