Tatiana Silva partage un moment tendre avec son bébé June, capturé par son compagnon discret

Depuis la naissance de son fils June, Tatiana Silva dévoile régulièrement des instants de sa nouvelle vie de maman sur les réseaux sociaux. Récemment, elle a partagé une photo touchante où elle est endormie aux côtés de son bébé, un moment intime probablement immortalisé par son compagnon, dont l’identité demeure inconnue.​

Une photo pleine de douceur

Le 15 avril 2025, Tatiana Silva a publié une image en story Instagram la montrant allongée sur son canapé, les yeux clos, un livre à la main. À ses côtés, son fils June dort paisiblement. Ce cliché, empreint de tendresse, offre un aperçu de la complicité entre la mère et son enfant. Le livre qu’elle tient, « Cette douleur n’est pas la mienne » de Mark Wolynn, traite des traumatismes familiaux transmis de génération en génération, un sujet qui semble la toucher particulièrement depuis qu’elle est devenue mère.​Le soutien discret du père

Si Tatiana Silva partage volontiers des moments de sa vie de maman, elle reste très discrète sur l’identité du père de June. Dans une interview, elle a simplement déclaré : « Il existe pour ceux qui s’inquiètent ». Cette volonté de préserver l’intimité de son compagnon contraste avec sa précédente relation médiatisée avec le chanteur Stromae.​

À voir Tatiana Silva maman : Cette douleur n’est pas la mienne … sa photo bouleversante émeut les Français

Les défis de la maternité

Depuis l’arrivée de June, Tatiana Silva ne cache pas les difficultés qu’elle rencontre en tant que jeune maman. Elle a évoqué les nuits courtes, la fatigue et les ajustements nécessaires pour s’adapter à cette nouvelle vie. Malgré ces défis, elle exprime une grande joie et un amour profond pour son fils, partageant des moments de bonheur simple et sincère avec ses abonnés.

Une nouvelle routine

Tatiana Silva s’efforce de trouver un équilibre entre sa vie professionnelle et sa nouvelle vie de famille. Elle continue de partager des moments de son quotidien, comme des promenades avec June ou des lectures inspirantes. Ces partages offrent à ses fans un aperçu authentique de sa vie de maman, marquée par l’amour, la résilience et la découverte constante.​