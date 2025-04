Les Traîtres 4 : les salaires des candidats dévoilés, jusqu’à 100 000 € pour certains !

La nouvelle saison des Traîtres sur M6 fait parler d’elle… mais pas seulement pour ses stratégies et trahisons ! Les cachets des candidats viennent d’être révélés, et les écarts sont impressionnants : de 15 000 à 100 000 euros, selon la notoriété. Un sujet qui fait réagir les fans.

Des trahisons… et des salaires qui divisent

Si le suspense est au rendez-vous chaque jeudi sur M6, une autre révélation agite la toile : les rémunérations des candidats. Bien que tous participent pour la bonne cause, les célébrités engagées dans Les Traîtres 4 sont grassement payées pour leur présence dans le château de Bournel. Et certains touchent dix fois plus que d’autres.

Le casting de cette saison regroupe une vingtaine de personnalités, de l’ex-footballeur Adil Rami à l’influenceuse Rose THR, en passant par Dominique Tapie, Sophie Tapie ou encore le TikTokeur Logfive. Si l’ambiance est à la tension et au bluff à l’écran, dans les coulisses, les chiffres des cachets sèment le trouble.

À voir Michael Schumacher traverse l’Europe en hélicoptère pour devenir grand-père

100 000 € pour les figures emblématiques

Selon Public, Adil Rami et Dominique Tapie occupent la tête du classement avec un cachet de 100 000 euros chacun. Une somme conséquente pour quelques jours d’aventure, même s’ils doivent affronter mensonges et trahisons. Francis Huster suit de près avec 80 000 €, puis Liane Foly, qui aurait perçu 70 000 €.

Parmi les autres noms bien payés, Sophie Tapie et Raquel Garrido auraient touché 60 000 € chacune. Le rappeur Seth Gueko ressort avec 50 000 €, tandis que l’ex-tenniswoman Alizé Cornet aurait empoché 40 000 €. Des montants élevés qui reflètent leur notoriété… mais aussi leur pouvoir de séduction pour l’audience.

Les écarts dans une même famille surprennent

L’un des points les plus commentés reste la disparité entre membres d’une même famille. C’est le cas des enfants de Frank Lebœuf : Jade aurait reçu 30 000 €, tandis que son frère Hugo seulement 10 000 €. Un écart qui interroge et qui fait grincer des dents du côté des fans.

D’autres participants comme Anthony Colette et Pierre Bodin alias Cospiel ont été rémunérés 25 000 €, un montant qui reste plus modeste mais cohérent avec leur visibilité médiatique. Plus bas dans le classement, Laurent Maistret, Rose THR et Yoann Riou touchent chacun 20 000 €.

Les “petits cachets” font débat

En bas de l’échelle, plusieurs personnalités ont dû se contenter de 15 000 euros : Adeline Toniutti, Nicolas Lacroix, Terrence Telle, et Logfive, malgré sa forte communauté sur TikTok. Une différence marquante qui alimente les critiques sur les inégalités de traitement.

À voir Cristaux pour les saison d’eclipse

La production aurait déboursé environ 770 000 euros pour ce casting de prestige. Un investissement conséquent, mais visiblement payant : Les Traîtres continue de rassembler plus d’1,4 million de téléspectateurs chaque semaine. Reste à savoir si ces révélations sur les salaires n’entacheront pas l’image de cette émission à succès.