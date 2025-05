Ce menu McDo surprenant soulage les migraines violentes : explications

Et si la solution à vos violentes migraines se trouvait… dans un menu McDo ? C’est ce qu’affirme une neurologue américaine qui, dans une vidéo TikTok devenue virale, dévoile un remède maison aussi étonnant qu’efficace. Spoiler : pas besoin d’ordonnance, mais d’une grande frite et d’un Coca bien frais.

Un traitement anti-migraine qui passe crème

On est plus de 11 millions en France à connaître cette galère : douleurs lancinantes, nausées, lumière insupportable… La migraine, c’est clairement pas un simple mal de crâne. Et malgré les médocs, aucun traitement ne permet encore de l’éradiquer totalement. Résultat, on cherche tous des astuces pour survivre aux crises. Et c’est là qu’entre en scène Jessica Lowe.

Cette neurologue américaine, elle-même migraineuse, a balancé sur TikTok sa botte secrète. Vous êtes prêts ? Un grand Coca-Cola et une grande frite de chez McDo. Oui, vous avez bien lu. Selon elle, cet en-cas ultra connu permettrait de stopper une migraine violente quasi instantanément. Dingue, non ?

Pourquoi ça fonctionnerait vraiment ?

Alors non, ce n’est pas juste une excuse bidon pour s’offrir un cheat meal. Jessica Lowe a ses arguments, et franchement, ils se tiennent. Le Coca McDo, qui, on est d’accord, a un goût bien à lui, contient près d’un litre de boisson gazeuse et environ 80 mg de caféine. Or, la caféine a un vrai rôle médicinal ici : elle resserre les vaisseaux sanguins dilatés dans le cerveau, ce qui peut calmer la douleur.

À voir McDonald’s : une salariée révèle quelle est la boisson qu’il ne faut surtout jamais commander

Autre point important : la caféine bloque l’adénosine, ce neurotransmetteur qu’on retrouve en grande quantité lors d’une crise de migraine. Résultat, le cerveau se calme un peu et la douleur retombe.

Quant aux frites, ce n’est pas juste pour le kiff du sel sur la langue. Elles sont riches en sodium, ce qui aiderait à rééquilibrer les électrolytes que les migraineux perdraient pendant leur crise. “Sels, électrolytes. Facile”, comme le résume Jessica. Du coup, la combo Coca + frites, c’est pas juste un plaisir coupable, c’est (peut-être) un vrai coup de génie.

Faut-il y croire aveuglément ?

Bon, on applaudit la créativité de Jessica Lowe, mais restons quand même un peu lucides. Du côté des experts, tout le monde n’applaudit pas des deux mains. Le Dr Wilfrid Casseron, neurologue dans le sud de la France, rappelle que baser une méthode sur une expérience perso, c’est pas ultra fiable scientifiquement. Même s’il admet que la caféine peut jouer un rôle bénéfique, il précise qu’un simple café noir pourrait suffire. Moins gras, moins sucré, et accessoirement plus facile à déguster sous une couette quand la lumière du jour vous achève.

Ça fait un peu comme quand les candidats de Koh Lanta expliquent qu’ils peuvent survivre sur une noix de coco : c’est peut-être vrai, mais ce n’est pas pour autant que c’est recommandé pour tout le monde.

À voir Elle achète des nuggets chez McDonald’s, elle croque dedans et sent une chose bouger, c’est écoeurant

Un “remède” qui fait débat

Alors, doit-on toutes et tous courir au McDo à la première douleur dans les tempes ? Peut-être pas. Mais cette astuce a le mérite d’ouvrir la discussion et de rappeler que parfois, même les solutions les plus improbables peuvent soulager.

À tester un jour de crise énorme, avec évidemment l’accord de votre médecin, surtout si vous souffrez de migraines régulières. Et n’oubliez pas : même si cette méthode a buzzé sur TikTok, elle ne remplace pas un véritable suivi médical.

En attendant, si ça pouvait aussi soulager les maux de cœur après une élimination injuste dans Les Cinquante ou les chassés-croisés amoureux de Love Island, on signerait tous direct.