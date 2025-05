Professionnels français : découvrez ce dispositif méconnu qui vous fait économiser plus de 5 000 €

Quand on vous dit « don« , vous pensez argent ? Et si on vous disait que vous pouviez donner… votre talent ? Le don de compétences, c’est la version 2.0 du bénévolat, ultra maline et encore trop méconnue. Un moyen d’aider une association de cœur tout en profitant d’une très belle ristourne fiscale. On vous explique tout.

Le don de compétences, késako ?

Imaginez : vous êtes pro dans votre domaine, graphisme, compta, communication, et vous mettez votre talent au service d’une asso, gratuitement… mais avec une vraie valeur reconnue. C’est ça, le don de compétences. Vous “offrez” des heures de taf, mais celles-ci sont valorisées financièrement comme un don. Résultat ? Vous bénéficiez d’une réduction d’impôt, comme si vous aviez donné du cash.

La différence avec du bénévolat classique ? Elle est de taille. Ce n’est pas juste du temps donné : c’est un vrai engagement pro, encadré légalement, avec une convention au carré. Pas de panique, on vous guide là-dessus juste après.

Une réduction d’impôt qui fait plaisir

Bonne nouvelle : le fisc dit merci. Si vous êtes un pro ou une entreprise, vous pouvez récupérer jusqu’à 60 % de la valeur de votre “don” sur vos impôts. Pas mal non ? Et ce, dans la limite la plus sympa entre deux choix :

20 000 €

ou 0,5 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes

C’est quand même pas tous les jours qu’on peut faire du bien autour de soi tout en allégeant sa facture au fisc.

Un exemple qui met les chiffres sur les mots : une personne a pu économiser 8000 euros grâce à cette démarche tout en boostant une asso. Pas besoin d’être millionnaire pour être mécène, on vous dit !

Une démarche bien encadrée, ça passe crème

Pas question de se lancer à l’arrache. Pour que ça fonctionne, il faut formaliser tout ça avec une convention entre vous (ou votre entreprise) et l’association bénéficiaire. Cette convention précise clairement :

le type de mission

sa durée

les modalités d’exécution

Et surtout, elle s’assure que l’association est bien éligible au mécénat. Autrement dit : qu’elle est d’intérêt général, non lucrative et qu’elle ne profite pas à un tout petit cercle de personnes.

Une fois la mission terminée, l’asso. vous délivre un reçu fiscal. Ce joli papier, c’est votre sésame pour faire valoir la réduction d’impôt.

Un levier fiscal et solidaire à ne pas snober

Vu les montants en jeu et le coup de pouce que ça apporte aux associations, c’est une vraie win-win situation. Mais attention, encore peu de gens sont au courant. Alors que ce système pourrait clairement booster l’impact des pros engagés.

Et ça, même les stars pourraient en prendre de la graine ! On s’imagine bien Léna Situations offrir un atelier image de soi à des jeunes en insertion ou Julien de Secret Story 11 filer un coup de main à une asso anti-harcèlement avec son expérience. Des talents mis au service du bien commun, c’est quand même méga pépite.

En bref, si vous avez du savoir-faire et envie de faire le bien, le don de compétences est le move intelligent, responsable et fiscalement ultra malin. Allez, qui se lance ?